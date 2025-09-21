Chelsea lập kỷ lục thú vị trong ngày thua MU

TPO - Chelsea đã bất lực trong trận đấu với MU ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Một trong những điểm nhấn của màn đối đầu này là việc Chelsea lập kỷ lục thay người của giải đấu khi họ rút ra tới 3 cầu thủ chỉ sau 21 phút đầu.

Đây là cột mốc chưa từng có ở Ngoại hạng Anh vì xuyên suốt lịch sử giải đấu, chưa có đội bóng nào thay tới 3 người chỉ sau 21 phút đầu tiên. Lý do khá đơn giản, vì Chelsea gặp bất lợi với tấm thẻ đỏ của thủ thành Sanchez ngay phút thứ 9.

Trong tình huống băng ra ngăn chặn Mbeumo, Sanchez đã cản người nguy hiểm. Mà tình huống này có thể dẫn tới bàn thắng rõ ràng cho MU nên trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Chelsea.

Đá sân khách, lại mất người, HLV Maresca buộc phải hy sinh hàng công để tập trung cho phòng ngự. Đó là lý do ông rút ra tới 3 cầu thủ ở tuyến trên khi hiệp 1 chưa trôi qua được nửa thời gian.

Palmer bị rút ra sân để ưu tiên cho hàng thủ

Maresca lý giải: “Lý do chúng tôi thay Pedro và Estevao là vì Chelsea luôn tấn công với đội hình 5 cầu thủ. Chúng tôi phòng ngự với sơ đồ 4 người. Chúng tôi có thể phòng ngự với sơ đồ ấy khi 11 đấu 11, còn khi 11 đấu 10, tôi nghĩ Chelsea cần phòng ngự theo chiều ngang, vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ”.

Cuối hiệp 1, Chelsea quân bình lực lượng khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Lúc này, rất nhiều người đã nghĩ Maresca sẽ đưa Alejandro Garnacho vào để tăng cường thế công cho đội nhà. Song cựu sao MU lại bị bỏ qua. Anh buộc phải nhường suất cho Tyrique George, trong khi Malo Gusto cũng được tung vào khi Maresca thực hiện những sự thay đổi người cuối cùng của trận đấu.

Có lẽ việc Tyrique George, một cầu thủ chạy cánh có khả năng phòng ngự tốt, được ưu tiên hơn Garnacho trong bối cảnh Chelsea vừa phải tấn công vừa lo nhiệm vụ phòng thủ. HLV Chelsea giải thích: “Người còn lại, Garnacho, đã sẵn sàng, nhưng Wes Fofana yêu cầu đổi người vì anh ấy đã mệt sau một thời gian dài. Tôi đành thay đổi và quyết định chọn Tyrique George thay vì Garnacho”.