Nhận định Brentford vs Chelsea, 02h00 ngày 14/9: Kéo sập pháo đài ong

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs Chelsea, vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, lúc 02h00 ngày 14/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khởi đầu ấn tượng trong năm 2025, thầy trò Enzo Maresca hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Brentford, đội bóng "không còn là chính mình" ở mùa giải năm nay.

Nhận định trước trận đấu

Một sự trùng hợp khá hiếm gặp khi Chelsea sẽ chơi trận derby London thứ 4 chỉ sau 4 vòng đấu của một mùa giải. Họ sẽ hành quân đến sân của Brentford, sau chiến thắng gây tranh cãi trước Fulham ở vòng trước.

Trận thắng 2-0 trên sân Stamford Bridge có hai quyết định gây tranh cãi nghiêng về phía đội chủ nhà: bàn mở tỷ số của Fulham bị khước từ, và một quả phạt đền trong hiệp hai được trao cho The Blues.

Dẫu vậy, điều quan trọng là Chelsea đã bỏ túi thêm 3 điểm, đồng thời duy trì chuỗi bất bại trên sân nhà ở Premier League trong năm 2025, với 9 thắng và 3 hòa sau 12 trận.

Đây là một trong những khởi đầu mạnh mẽ nhất của Chelsea trong nhiều năm qua, khi lần thứ hai trong bảy mùa giải gần đây họ thắng ít nhất hai trong ba trận mở màn.

Trận giữ sạch lưới thứ 9 trong 15 trận, dù có phần may mắn, cũng mang lại sự an tâm cho HLV Maresca, bởi hàng thủ vốn không phải là điểm mạnh của Chelsea trong những năm gần đây.

Các vị khách hy vọng sẽ tiếp tục duy trì sự chắc chắn trước khung thành trong bối cảnh sắp bước vào chuỗi ba trận sân khách liên tiếp trong vòng một tuần, gặp cả Bayern Munich và Man United.

Về phía Brentford, HLV Keith Andrews chắc chắn cũng hài lòng nếu giành được một trận hòa, nhất là sau giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn khi đội thua hai trong ba trận mở màn.

Ở vòng trước, Brentford để thua đau đớn 1-2 trên sân của tân binh Sunderland khi bị lội ngược dòng ở phút 96 bởi bàn thắng của Wilson Isidor.

Mùa trước, Brentford chỉ thua 2 trong 10 trận cuối dưới thời Thomas Frank. Nhưng việc mất HLV trưởng, đội trưởng, thủ môn và hai chân sút chủ lực, trong đó Yoane Wissa là người ra đi cuối cùng khi gia nhập Newcastle trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khiến nhiều người dự đoán họ sẽ gặp khó ở mùa này.

Dẫu vậy, sân nhà luôn là điểm tựa, với chiến thắng trước Aston Villa ở vòng 2. Tính rộng hơn, Brentford đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất tại Gtech. Nhưng trước mắt họ là lịch thi đấu “ác mộng”, lần lượt gặp Chelsea, Man United, Man City, Liverpool và Newcastle trong 5 trận sân nhà sắp tới.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong lịch sử, Brentford và Chelsea đã gặp nhau tổng cộng 23 lần trên mọi đấu trường. Chelsea nhỉnh hơn với 11 chiến thắng, trong khi Brentford cũng có 7 lần hưởng niềm vui và 5 trận kết thúc bất phân thắng bại.

Riêng ở Ngoại hạng Anh, cuộc đối đầu chỉ mới hình thành kể từ khi Brentford thăng hạng vào năm 2021 nhưng cũng đã để lại dấu ấn rõ rệt. Trong 8 lần gặp nhau, Chelsea thắng 2, hòa 3, và thua 3. Chelsea thắng trận đầu tiên giữa hai đội tại Gtech, song sau đó Brentford lập nên cột mốc lịch sử khi toàn thắng cả 3 chuyến làm khách đầu tiên đến Stamford Bridge, trong đó có màn vùi dập 4-1 vào tháng 4/2022.

Tuy nhiên, trên sân nhà, “Bầy ong” vẫn chưa thể có nổi một chiến thắng nào trước đối thủ cùng thành phố, mới chỉ cầm hòa 2 lần (2022/23 và 2023/24). Trận đấu gần nhất tại Gtech vào tháng 4/2025 cũng khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, cho thấy Chelsea vẫn là thử thách khó vượt qua mỗi khi Brentford đá sân nhà.

Thông tin lực lượng

Brentford mất Wissa nhưng kịp bổ sung Reiss Nelson vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Người hâm mộ hy vọng anh sớm lấy lại thể trạng sau khi không đá trận nào cho Arsenal trong tháng 8.

Igor Thiago, từng có mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, hiện đã ghi 3 bàn và là mũi nhọn đáng chú ý của đội chủ nhà.

Tiền vệ Vitaly Janelt lỡ hẹn tuyển Bosnia vì chấn thương bàn chân nhưng đã trở lại tập luyện, và tiến triển nhanh hơn so với Gustavo Nunes hay Yunus Konak.

Bên phía Chelsea, Cole Palmer đã tập luyện trở lại sau khi bỏ lỡ hai trận Premier League cùng đợt tập trung tuyển Anh, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Romeo Lavia và Benoit Badiashile cũng ở tình trạng tương tự, nhưng HLV Maresca cho biết cả hai có thể tái xuất ngay sau kỳ tập trung quốc tế.

Liam Delap chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo gặp trong trận gặp Fulham. Tuy nhiên, tân binh Alejandro Garnacho nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt Chelsea.

Đội hình dự kiến Brentford (4-3-3): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard; Outtara, Igor Thiago, Schade. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Estevao, Pedro Neto, Garnacho; Joao Pedro.

Dự đoán tỷ số: Brentford 0-2 Chelsea