Nhận định bóng đá Chelsea vs Fulham, 18h30 ngày 30/8: Nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu giữa Chelsea vs Fulham, lúc 18h30 ngày 30/8, vòng 3 Premier League 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea đang hừng hực khí thế sau màn vùi dập West Ham 5-1 và hướng tới chiến thắng trong trận derby Tây London với Fulham.

Nhận định trước trận đấu

Trận derby Tây London giữa Chelsea và Fulham sẽ mở màn loạt trận sớm vòng 3 Premier League cuối tuần này, đồng thời là trận derby thủ đô thứ ba liên tiếp trong lịch thi đấu của The Blues.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca vừa có màn ngược dòng ấn tượng, hủy diệt West Ham 5-1 dù bị dẫn bàn. Trong 20 phút đầu tại London Stadium tối 22/8, Chelsea đối diện nhiều khó khăn: Cole Palmer chấn thương ngay trước giờ bóng lăn, rồi Lucas Paqueta mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, The Blues nhanh chóng bùng nổ. Joao Pedro ghi bàn đầu tiên tại Premier League, trước khi Pedro Neto, Enzo Fernandez, Moises Caicedo và Trevoh Chalobah lần lượt lập công, giúp Chelsea giành thắng lợi vang dội.

Trận đấu còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi tài năng trẻ Estevao Willian (18 tuổi 120 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất có pha kiến tạo tại Premier League cho Chelsea, với đường chuyền để Fernandez ghi bàn.

Tính cả danh hiệu FIFA Club World Cup, Chelsea đã thắng 10/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng trước West Ham cũng giúp họ xua tan ký ức nhạt nhòa ở trận hòa Crystal Palace. Đáng chú ý, lần gần nhất Chelsea không thắng cả hai trận sân nhà đầu mùa Premier League là từ mùa 2002/03; còn việc “tịt ngòi” cả hai trận sân nhà đầu tiên chỉ từng xảy ra vào năm 1986.

Ở chiều ngược lại, Fulham vẫn duy trì thành tích bất bại mùa này. Trong trận hòa 1-1 với MU, đội chủ sân Craven Cottage có lý do để tiếc nuối: Rodrigo Muniz phản lưới nhà sau tình huống Leny Yoro phạm lỗi đẩy người khá rõ, trước đó họ còn chịu một quả phạt đền gây tranh cãi vì Calvin Bassey kéo ngã Mason Mount. May mắn cho Fulham là Bruno Fernandes sút hỏng. Và ngay sau khi vào sân, Emile Smith Rowe đã gỡ hòa bằng pha chạm bóng đầu tiên.

Dù không kịch tính như trận gặp Brighton (gỡ hòa ở phút bù giờ), Fulham vẫn hoàn toàn xứng đáng có điểm, thậm chí nhiều lần khiến hàng thủ MU lao đao, đặc biệt từ các tình huống phạt góc khai thác điểm yếu của thủ môn Altay Bayindir.

Giữa tuần qua, Fulham nối dài hưng phấn khi đánh bại Bristol City 2-0 ở vòng 2 Cúp Liên đoàn, qua đó giành quyền gặp Cambridge United ở vòng 3. Tuy nhiên, phong độ sân khách tại Premier League vẫn là nỗi lo lớn: họ đã 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới khi xa nhà.

Dù từng gây sốc khi đánh bại Chelsea 2-1 tại Stamford Bridge đúng dịp Boxing Day mùa trước, Fulham vẫn chưa từng thắng hai trận liên tiếp tại sân đấu này.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 19 lần gần nhất hành quân tới Stamford Bridge, Fulham chỉ một lần ca khúc khải hoàn và nhận tới 11 thất bại. Nói cách khác, sân nhà của Chelsea luôn là “hiểm địa” thực sự đối với đội bóng cùng thành phố.

Thông tin lực lượng

Chelsea mất Cole Palmer vì chấn thương dính từ trước trận gặp West Ham. HLV Maresca xác nhận ngôi sao người Anh chắc chắn vắng mặt ở derby với Fulham. Joao Pedro nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Liam Delap trên hàng công.

Ngoài ra, Chelsea còn không có sự phục vụ của Levi Colwill, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Omari Kellyman. Mykhaylo Mudryk vẫn đang thụ án treo giò dài hạn liên quan đến cáo buộc vi phạm doping.

Trong khi đó, Fulham gần như có đội hình mạnh nhất. Chỉ Harry Wilson còn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bị đau bàn chân ở trận thắng Bristol City.

Tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez tỏa sáng ở Cúp Liên đoàn với 1 bàn thắng, nhưng nhiều khả năng anh sẽ nhường suất đá chính cho Rodrigo Muniz, người ghi bàn quyết định giúp Fulham thắng Chelsea mùa trước.

Đội hình dự kiến: Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, King, Smith Rowe; Muniz

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-0 Fulham