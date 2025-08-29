CLB nhỏ bé trong lòng châu Á ăn mừng vì được gặp Real Madrid tại Champions League châu Âu

Các cầu thủ Kairat cùng hò reo khi biết được gặp Mbappe, Vinicius...

Trong lần đầu tiên tham dự sân chơi số 1 của UEFA, Kairat Almaty, đội bóng châu Á nhưng thi đấu ở các hạng đấu châu Âu, được xếp vào nhánh cùng với Real Madrid, Inter, Arsenal, Club Brugge, Pafos, Olympiakos, Sporting Lisbon, FC Copenhagen. Dĩ nhiên với một CLB tiềm lực hạn chế như Kairat Almaty thì trận đấu nào cũng là vô cùng khó khăn với họ, đặc biệt khi Kairat Almaty sẽ phải đụng đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu là Real Madrid.

Tuy nhiên, thay vì lo lắng, họ lại rất háo hức cho trận đấu này. Khi biết sẽ trở thành đối thủ của Real Madrid, dàn cầu thủ Kairat Almaty thậm chí đã ôm nhau ăn mừng. Nhiều người vỗ tay hào hứng, những người khác ôm đầu với vẻ ngỡ ngàng như muốn thể hiện rằng họ không dám tin được vinh dự đối đầu Real Madrid ngay mùa đầu ra mặt trận Cúp C1 châu Âu.

Kairat có vé sau khi đánh bại Celtic

Có lẽ việc được gặp những Real Madrid hay Arsenal sẽ là cơ hội lớn để Kairat Almaty đổi đời. Tiền bán vé, bản quyền truyền hình và cơ hội được cọ sát với những siêu sao hàng đầu thế giới là dịp mà hiếm khi một đội bóng như Kairat Almaty có được. Đây chính là CLB có định giá đội hình thấp nhất tại Champions League mùa này với vẻn vẹn gần 13 triệu euro (theo Transfermarkt). Con số này chỉ bằng lương năm của một cầu thủ trung bình trong đội hình các CLB lớn châu Âu

Kairat Almaty vui nhưng chắc chắn các đối thủ của họ không vui chút nào, vì nếu “bị” xếp lịch phải làm khách của đối thủ này, những Real Madrid hay Arsenal sẽ phải di chuyển hơn 6.400 km để đến Kazakhstan để thi đấu. Địa điểm của họ thậm chí chỉ cách biên giới Trung Quốc vẻn vẹn 1.000 km.

Lịch thi đấu chi tiết vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2025/26 sẽ được công bố trong ít ngày tới. Theo dự kiến, lượt trận đầu tiên sẽ diễn ra trong các ngày 17 và 18/9.