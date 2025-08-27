Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội bóng châu Á gây sốc, giành vé dự Champions League châu Âu

Đặng Lai

TPO - Kairat Almaty vừa viết nên trang sử mới cho bóng đá Kazakhstan. Đội bóng châu Á lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1) 2025/26.

img-6713.jpg

Đêm qua, ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Âu, Kairat Almaty, cái tên vốn vô danh tới từ Kazakhstan, đã đối đầu với đội bóng từng vô địch C1 là Celtic. Đội thắng sẽ giành vé dự vòng đấu chính thức mùa giải 2025/26. Trong khi đội thua sẽ xuống cúp C2.

Trận lượt đi, 2 đội đã bất phân thắng bại bằng tỷ số 0-0. Lượt về dù phải làm khách nhưng Celtic vẫn nắm sự chủ động hoàn toàn với mọi thống kê vượt trội. Các cơ hội liên tiếp được họ tạo ra. Nhưng Kairat cũng rất “cứng đầu”. Đội bóng này nhẫn nhịn, chấp nhận nhường tuyến giữa cho đối thủ và vây kín vòng 16m50.

Đó là lý do dù áp đảo hoàn toàn nhưng đại diện Scotland không tạo ra nhiều cơ hội lớn. Và trong những tình huống hiếm hoi có thể tiếp cận cầu môn thì họ lại bỏ phí. Daizen Maeda đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khiến đội bóng Celtic chấp nhận kết thúc thời gian chính thức bằng tỷ số 0-0.

img-6711.jpg

Bước vào loạt sút luân lưu, với tinh thần tốt và những cú đá bản lĩnh, đại diện Kazakhstan đã giành chiến thắng 3-2. Thủ thành mới 21 tuổi của Kairat xuất sắc cản tới 3 cú sút của các cầu thủ Celtic.

Như vậy, Kairat Almaty đã lần đầu tiên trong lịch sử được dự Cúp C1 châu Âu. Theo tờ AS, Almaty trở thành thành phố cực Đông đầu tiên trong lịch sử có đại diện góp mặt ở vòng bảng Cúp C1. Nơi đội Kairat đóng quân chỉ cách biên giới Trung Quốc hơn 1.000 km.

Dĩ nhiên Celtic rất thất vọng với kết quả. HLV Rodgers nói: "Tôi nghĩ nhìn chung đây là một trận đấu tệ. Chất lượng sân cỏ khiến nó trở nên tệ hại. Chúng tôi đã phòng ngự tốt nhưng không thể tạo ra đột phá. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng khi bước vào loạt luân lưu, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Rất thất vọng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ, nhưng trong hai lượt trận, chúng tôi thất vọng vì không ghi được bàn thắng nào. Chúng tôi chỉ cần nhìn lại những cơ hội mình đã có mà không tận dụng được. Chúng tôi phải bằng lòng với Europa League".

Đặng Lai
#Cúp C1 châu Âu #Champions League #Cúp C1 #Celtic #vòng sơ loại C1 #bóng đá châu âu #tin tức bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục