Đội bóng châu Á gây sốc, giành vé dự Champions League châu Âu

Đêm qua, ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Âu, Kairat Almaty, cái tên vốn vô danh tới từ Kazakhstan, đã đối đầu với đội bóng từng vô địch C1 là Celtic. Đội thắng sẽ giành vé dự vòng đấu chính thức mùa giải 2025/26. Trong khi đội thua sẽ xuống cúp C2.

Trận lượt đi, 2 đội đã bất phân thắng bại bằng tỷ số 0-0. Lượt về dù phải làm khách nhưng Celtic vẫn nắm sự chủ động hoàn toàn với mọi thống kê vượt trội. Các cơ hội liên tiếp được họ tạo ra. Nhưng Kairat cũng rất “cứng đầu”. Đội bóng này nhẫn nhịn, chấp nhận nhường tuyến giữa cho đối thủ và vây kín vòng 16m50.

Đó là lý do dù áp đảo hoàn toàn nhưng đại diện Scotland không tạo ra nhiều cơ hội lớn. Và trong những tình huống hiếm hoi có thể tiếp cận cầu môn thì họ lại bỏ phí. Daizen Maeda đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khiến đội bóng Celtic chấp nhận kết thúc thời gian chính thức bằng tỷ số 0-0.

Bước vào loạt sút luân lưu, với tinh thần tốt và những cú đá bản lĩnh, đại diện Kazakhstan đã giành chiến thắng 3-2. Thủ thành mới 21 tuổi của Kairat xuất sắc cản tới 3 cú sút của các cầu thủ Celtic.

Như vậy, Kairat Almaty đã lần đầu tiên trong lịch sử được dự Cúp C1 châu Âu. Theo tờ AS, Almaty trở thành thành phố cực Đông đầu tiên trong lịch sử có đại diện góp mặt ở vòng bảng Cúp C1. Nơi đội Kairat đóng quân chỉ cách biên giới Trung Quốc hơn 1.000 km.

Dĩ nhiên Celtic rất thất vọng với kết quả. HLV Rodgers nói: "Tôi nghĩ nhìn chung đây là một trận đấu tệ. Chất lượng sân cỏ khiến nó trở nên tệ hại. Chúng tôi đã phòng ngự tốt nhưng không thể tạo ra đột phá. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng khi bước vào loạt luân lưu, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Rất thất vọng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ, nhưng trong hai lượt trận, chúng tôi thất vọng vì không ghi được bàn thắng nào. Chúng tôi chỉ cần nhìn lại những cơ hội mình đã có mà không tận dụng được. Chúng tôi phải bằng lòng với Europa League".