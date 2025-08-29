Jose Mourinho lại bị sa thải

TPO - HLV nổi tiếng Jose Mourinho lần thứ 5 liên tiếp bị sa thải trong sự nghiệp cầm quân. Lần này, ông bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng khi mùa giải mới diễn ra chưa đầy 1 tháng.

Rạng sáng hôm qua, Fenerbahce thua Benfica 0-1 trên sân khách và chính thức lỡ hẹn với Cúp C1 châu Âu 2025/26. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp CLB Thổ Nhĩ Kỳ thua chung kết play-off tranh vé dự Cúp C1 cùng HLV Jose Mourinho.

Kết quả này cùng với các phát biểu gây hấn của Jose Mourinho khiến ban lãnh đạo Fenerbahce quyết định sa thải ông. Sau trận thua Benfica, “Người đặc biệt” công khai chỉ trích đội bóng. Ông cho biết: “Nếu Cúp C1 châu Âu thực sự quan trọng với Fenerbahce, họ đã làm gì đó trước trận đấu với Benfica”.

Trên trang chủ, Fenerbahce thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi đã chia tay Jose Mourinho, người dẫn dắt đội bóng kể từ mùa giải 2024/25 đến nay. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì những nỗ lực cho đội bóng và chúc ông ấy thành công trong sự nghiệp tương lai”.

Jose Mourinho được Fenerbahce bổ nhiệm vào tháng 7/2024 với kỳ vọng đưa đội bóng này trở lại Cúp C1 châu Âu và lật đổ Galatasaray ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha thất bại trong cả hai mục tiêu và thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi. Mùa trước, Fenerbahce kém Galatasaray đến 11 điểm và dừng bước ở vòng knock-out Cúp C2 châu Âu.

Dấu ấn lớn nhất của Mourinho trong giai đoạn này là những chỉ trích nhắm vào trọng tài và liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, những người ông cho rằng hoàn toàn thiên vị Galatasaray. Tính tổng cộng, Mourinho dẫn dắt Fenerbahce 62 trận, thắng 37, hòa 14 và thua 11 trận.

Như vậy, Mourinho phải nhận trát sa thải lần thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp, sau Chelsea, MU, Tottenham và Roma.