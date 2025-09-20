Nhận định MU vs Chelsea, 23h30 ngày 20/9: Thời gian cạn dần

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Chelsea, vòng 5 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 20/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thời gian của HLV Ruben Amorim ở MU đang cạn dần, và ông thậm chí có nguy cơ bị sa thải ngay lập tức nếu Quỷ đỏ thua Chelsea.

Nhận định bóng đá MU vs Chelsea

Chiếc ghế HLV của Ruben Amorim tại Old Trafford chưa bao giờ lung lay dữ dội như hiện tại. Ngay cả khi đưa MU kết thúc tệ hại ở Ngoại hạng Anh mùa trước, Amorim vẫn được ban lãnh đạo CLB đặt niềm tin tuyệt đối. Hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ cũng cho rằng HLV trẻ người Bồ Đào Nha cần thêm thời gian để tái thiết đội bóng. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tệ đi với Amorim khi MU khởi đầu mùa giải mới kém cỏi.

Sau 4 vòng đấu, MU chỉ thắng duy nhất 1 trận trước đối thủ mới thăng hạng là Burnley. Thậm chí, đó là chiến thắng cực kỳ khó khăn trên sân nhà, với bàn thắng phút chót trên chấm 11m của Bruno Fernandes. Trận gần nhất, MU thảm bại 0-3 trước kình địch cùng thành phố Man City và chìm sâu vào khủng hoảng. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ MU với Amorim vì thế cũng cạn dần. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi CLB này sa thải HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức.

Làn sóng phản đối Amorim càng tăng cao khi cựu HLV Sporting có những phát biểu “bảo thủ” về hệ thống chiến thuật. Bất chấp sự thật sơ đồ 3-4-3 của MU liên tục bị đối thủ khai thác và tỏ ra thiếu hiệu quả, Amorim vẫn tuyên bố không thay đổi. Thậm chí, ông thách thức MU sa thải khi khẳng định đây là cách duy nhất nếu họ muốn thấy một sơ đồ khác.

Trong bối cảnh đó, tiếp đón Chelsea là thử thách quan trọng với Amorim. Trận đấu này là cơ hội để ông chứng minh sự kiên định của bản thân là đúng, nhưng đồng thời cũng là nguy cơ khiến ông bị sa thải sớm. Một chiến thắng sẽ giúp Amorim lấy lại niềm tin và vị thế, qua đó tiếp tục theo đuổi triết lý của mình. Ngược lại, một trận thua sẽ khiến ông chịu áp lực khủng khiếp gấp nhiều lần.

Garnacho là "nạn nhân" của Amorim

Cần biết rằng đối thủ của Amorim là Enzo Maresca vốn có xuất phát điểm thấp hơn. Enzo Maresca đến Chelsea với kinh nghiệm ít ỏi ở các hạng đấu thấp với Parma và Leicester, và phần lớn thời gian trước đó làm trợ lý HLV. Thế nhưng, chiến lược gia người Italia ngay lập tức đặt dấu ấn, ổn định một Chelsea có quá nhiều cầu thủ và gặt hái thành công.

Khác với Amorim, Enzo Maresca là mẫu HLV rất linh hoạt. Ông có thể sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau, và tìm ra các phương án tối ưu giúp cầu thủ tỏa sáng. Dấu ấn rõ ràng nhất của Enzo Maresca là giúp các “bom xịt” như Cucurella, Caicedo tỏa sáng và thể hiện đúng giá trị, qua đó nâng tầm sức mạnh của Chelsea.

Dù vậy, Chelsea và Enzo Maresca đối mặt với thử thách mới ở mùa giải này: tham dự Cúp C1 châu Âu. Mùa trước, HLV người Italia thường xuyên sử dụng đội hình 2 ở Cúp C3 châu Âu, qua đó giúp đội hình chính sung sức cho Ngoại hạng Anh. Hiện tại, ông không thể làm thế. Chelsea vừa trở về sau trận thua tan nát trên sân Bayern Munich và tiếp tục làm khách của MU - đội không phải thi đấu giữa tuần.

Thêm một vấn đề khác với Chelsea: họ chơi rất tệ tại Old Trafford. Chelsea đã trải qua 12 trận liên tiếp không thắng MU ở Ngoại hạng Anh tại sân vận động này (hòa 7, thua 5). Họ cần tận dụng thời điểm MU chìm sâu vào khủng hoảng như hiện tại để cắt chuỗi trận này.

Lịch sử đối đầu MU vs Chelsea

Tỷ lệ chiến thắng 18% của Chelsea tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh (6/33) là tỷ lệ thấp nhất của họ trên sân khách so với bất kỳ đội nào mà họ đã làm khách 10 lần trở lên trong giải đấu này. Ngoài ra, MU và Chelsea là trận đấu có tỷ số hòa nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, với 27 lần kết thúc không phân thắng bại.

Phong độ MU vs Chelsea