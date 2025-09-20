Nhận định Hoffenheim vs Bayern Munich, 20h30 ngày 20/9: Không thể cản 'Hùm xám'?

TPO - Nhận định bóng đá Hoffenheim vs Bayern Munich, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich đang "nghiền nát" mọi đối thủ trên đường đi, từ Bundesliga cho tới Champions League. Với phong độ hủy diệt ấy, đoàn quân của HLV Vincent Kompany được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Hoffenheim.

Harry Kane giúp Bayern Munich bay cao vào giai đoạn đầu mùa giải.

Nhận định trước trận đấu Hoffenheim vs Bayern Munich

Bayern Munich khởi đầu mùa giải rất ấn tượng bằng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tinh thần của đội bóng xứ Bavaria đang lên rất cao sau thắng lợi giòn giã 3-1 trước Chelsea tại UEFA Champions League. Sau hơn 1 mùa giải nắm quyền tại đội chủ sân Allianz, HLV Kompany đang giúp Die Roten trở lại với phong độ hủy diệt. Bayern Munich không chỉ giành chiến thắng mà còn ghi được rất nhiều bàn thắng vào lưới các đối thủ. Bộ tứ tấn công Kane - Olise - Gnabry - Luis Diaz đang vào "Phom" và hứa hẹn sẽ tiếp tục reo rắc thêm những cơn ác mộng cho các hàng thủ tại nước Đức.

Siêu sao Harry Kane là người thi đấu nổi bật nhất vào thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Anh cho rằng mình đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Anh dẫn đầu danh sách các cầu thủ có nhiều đóng góp bàn thắng nhất (ghi bàn + kiến tạo) ở cấp câu lạc bộ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Harry Kane có 13 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (10 bàn, 3 kiến tạo) sau chỉ 6 trận trên mọi đấu trường mùa này, bỏ xa nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc khác như Mbappe, Raphinha, Lamine Yamal. Kane sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình trong cuộc đọ sức vào cuối tuần này với Hoffenheim.

Mặc dù Hoffenheim đang chơi tốt tại Bundesliga nhưng họ vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của Die Roten. Hoffenheim được chơi trên sân nhà nhưng khó giành được kết quả thuận lợi trước thầy trò HLV Kompany. Phong độ đáng sợ của Bayern Munich khi luôn ghi trên 3 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, ngoại trừ trận đấu với Stuttgart, sẽ khiến Hoffenheim phải lo lắng rất nhiều.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hoffenheim vs Bayern Munich

Kể từ sau thất bại trước PSG tại FIFA Club World Cup, Bayern Munich đã thắng 9 trận đấu liên tiếp.

Hoffenheim cũng có chuỗi trận đầy tích cực kể từ giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, với 9 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại.

Bayern Munich hoàn toàn áp đảo về thành tích đối đầu. Trong 10 trận đấu gần nhất, Die Roten thắng 6, hòa 2, thua 2.

Thông tin lực lượng Hoffenheim vs Bayern Munich

Hoffenheim vắng Gendrey, Hlozek và Machida vì chấn thương.

Bayern Munich không có sự phục vụ của Davies, Guerreiro, Ito và Musiala vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Hoffenheim vs Bayern Munich

Hoffenheim: Baumann; Hranac, Machida, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Toure; Kramaric, Asllani; Lemperle.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số Hoffenheim 1-4 Bayern Munich