Thể thao

Google News

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 20/9: Không còn đường lui

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Thanh Hóa vs Hải Phòng, LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 20/9. Đông Á Thanh Hóa có khởi đầu tệ hại ở V.League mùa này. Sau lưng đội bóng xứ Thanh đã là vực thẳm và họ không còn mục tiêu gì ngoài phải thắng Hải Phòng.

534696821-1309447924523926-4060025797812391277-n.jpg

Nhận định trước trận Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng

Ngay ở chặng đầu mùa giải mới, Thanh Hóa đã gặp biến động mạnh từ trong đến ngoài sân cỏ. Tương lai của CLB Thanh Hóa trở nên bất định cùng Chủ tịch Cao Tiến Đoan. Còn ở trên sân, Thanh Hóa đã thua 3 trận liên tiếp. Mới nhất, họ gục ngã trước HAGL ngay vòng đầu Cúp quốc gia.

Tình hình tại Thanh Hóa càng tệ hơn khi các trụ cột của họ như Doãn Ngọc Tân vừa dính chấn thương dài hạn. Từ bất ổn ở giới thượng tầng, đến xáo trộn vị trí HLV và lực lượng khủng hoảng, chạm đáy phong độ, Thanh Hóa sẽ gặp khó khi tiếp đón CLB Hải Phòng dù được chơi trên sân nhà.

Trái ngược Thanh Hóa, Hải Phòng khởi đầu mùa giải 2025/26 khá ấn tượng. Họ thắng PVF-CAND và SLNA trong 4 trận đã đấu ở V.League mùa mới. Hai trận còn lại, Hải Phòng thua sít sao Nam Định và CAHN. Với CLB có tiềm lực trung bình và lực lượng mỏng như Hải Phòng, giành 6 điểm sau 4 trận là thành tích chấp nhận được.

Được chơi trên sân nhà trước đối thủ không quá mạnh như Hải Phòng là tia hy vọng cuối cùng của Thanh Hóa. Họ không thể thua thêm khi đang xếp bét bảng. Áp lực dồn vào HLV Choi Kwon Won là cực lớn ở hiện tại. Sự bức xúc của CĐV Thanh Hóa với vị trí HLV Choi đã thể hiện rõ.

Thêm một trận thua, ghế của HLV Choi sẽ lung lay. Với tình cảnh hiện tại của Thanh Hóa, giành 1 điểm trước Hải Phòng đã là thành công, song điều này không dễ xảy ra.

Phong độ, thành tích đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng

Mùa trước, mỗi đội giành một chiến thắng khi chạm mặt nhau. Tính chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, Hải Phòng đang lấn lướt với 4 thắng và một hòa. Từ tiếng nói lịch sử đến phong độ hiện tại, Hải Phòng rõ ràng ở cửa trên. Đây cũng là cơ hội tốt để thầy trò Chu Đình Nghiêm có trận thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa này.

Thông tin lực lượng Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng

Bên cạnh Ngọc Tân, tiền đạo ngoại binh Ribamar sẽ vắng mặt vì chấn thương. Đây là tổn thất cực nặng cho đội chủ nhà, khi Ngọc Tân đang đóng vai trò thủ lĩnh và là "trái tim" của hàng tiền vệ. Sự vắng mặt của Ribamar cũng để lại khoảng trống mênh mông cho hàng công.

Hải Phòng có lực lượng tốt nhất cho trận này.

Đội hình dự kiến:

Đông Á Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Thái Bình, Ngọc Hải, Thái Sơn, Mbodji, Ngọc Mỹ, Văn Lợi, Văn Thuận, Abdurakhmanov, Rimario.

Hải Phòng: Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng, Trung Hiếu, Bicou, Nhật Minh, Hữu Sơn, Hữu Nam, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Luiz Antonio, Friday.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 0-1 Hải Phòng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
