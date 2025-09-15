Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đại bại trước Man City, HLV MU vẫn nói cứng

Đặng Lai

TPO - HLV Amorim cho rằng ông vẫn sẽ không thay đổi sau trận thua 0-3 trước Man City...

e380sjvo-ruben-amorim-625x300-22-january-25-381-4004.jpg

Đêm qua ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh, MU đã thua nặng nề 0-3 trước Man City trong một trận đấu mà họ lép vế về mọi phương diện. Đội bóng này bị dẫn 0-3 sau 70 phút thi đấu, hoàn toàn chơi dưới tầm Man City. Hiệp 1, MU gần như không thể gây ra khó khăn cho Donnarumma và hiệp 2, họ nhanh chóng bị đánh phủ đầu sau khi Haaland ghi 2 bàn với 2 pha đối mặt đánh bại Bayindir.

Thất bại này tiếp tục phơi bày những vấn của MU. Ngoại trừ trận đầu tiên gặp Arsenal, CLB của Ruben Amorim không có bất cứ màn thể hiện nào coi được từ đầu mùa tới nay. Tuy nhiên sau trận, ông vẫn một mực bảo vệ triết lý bóng đá của mình.

Vị HLV 40 tuổi nói: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý. Nếu muốn, hãy thay con người còn triết lý của tôi sẽ luôn cố định. Tôi sẽ chơi theo cách của mình cho tới khi chính tôi muốn thay đổi. Tôi chấp nhận rằng đây không phải là thành tích xứng tầm của đội bóng của chúng tôi. Nhưng có nhiều điều xảy ra trong vài tháng qua mà mọi người không biết hết.

1-5904.jpg
Hàng thủ MU bất lực chứng kiến Man City ghi bàn

Phong độ hôm nay đúng là không tốt. Trong những khoảnh khắc định đoạt trận đấu thì họ làm tốt hơn chúng tôi. Tôi hiểu sự thất vọng và tôi hiểu những quyết định có thể đi kèm với nó. Tôi chấp nhận chỉ trích. Chỉ vậy thôi".

Thất bại này càng gia tăng nỗi thất vọng trong lòng NHM. Kể từ khi Amorim xuất hiện vào cuối năm ngoái thay Erik ten Hag, MU chỉ tệ hơn. 31 trận dưới quyền vị HLV Bồ Đào Nha, họ giành vẻn vẹn 31 điểm. Đây là kết quả tệ nhất trong số các đội góp mặt liên tục ở Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn.

Từ đầu mùa này, MU mới thắng được đúng Burnley và đó cũng chỉ là thắng lợi may mắn khi đối thủ phạm lỗi thừa thãi ở thời gian bù giờ tạo điều kiện cho MU ấn định tỷ số 3-2. Còn lại 2 thất bại và 1 trận hòa với Fulham đang khiến họ trôi tuột xuống nửa dưới BXH. Áp lực đang ngày càng lớn với Amorim và ngày 20/9 tới ở trận đại chiến với Chelsea, ông hoàn toàn có thể đối diện với một thất bại mới.

Đặng Lai
#Man City #MU #HLV Amorim #Ngoại hạng Anh #bóng đá Anh #Chelsea #MU vs Man City #derby Manchester

