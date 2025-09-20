Hơn người từ phút thứ 4, MU vẫn thắng nhọc Chelsea

TPO - Hưởng lợi thế hơn người sớm, MU đánh bại Chelsea 2-1 nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ và HLV Ruben Amorim tạm thời thoát khỏi áp lực từ giới mộ điệu.

foul HẾT GIỜ! MU 2-1 Chelsea Giữa muôn vàn áp lực, MU đã đánh bại Chelsea sau khi hưởng lợi thế hơn người ngay từ phút thứ 4. Tuy nhiên, chiến thắng của họ trở nên khó khăn hơn vì thẻ đỏ không đáng có của Casemiro ở cuối hiệp 1. yellow Tosin nhận thẻ vàng 90+6': MU phản công nhanh trong thế 2 đấu 2. Tosin buộc phải phạm lỗi với Cunha từ phía sau và nhận thẻ vàng. report KHÔNG VÀO! Santos lỡ cơ hội vàng 90+4': Từ cánh phải, James tạt bóng tầm thấp khiến thủ môn MU phải đẩy bóng ra. Santos có cơ hội vàng để dứt điểm, nhưng anh sút bóng quá nhẹ và không qua được hậu vệ áo đỏ. time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ substitution Bruno Fernandes rời sân 87': MU thay người cuối cùng, Mainoo vào sân thay Bruno Fernandes. report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes suýt ghi bàn 83': James mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Bruno Fernandes băng lên dứt điểm từ xa. Bóng đi rất căng, nhưng thủ môn Jorgensen vẫn kịp đổ người cứu thua cho Chelsea. goal VÀO! Chalobah ghi bàn gỡ 1-2 cho Chelsea 80': Từ tình huống phối hợp đá góc của Chelsea, James tạt bóng chính xác cho Chalobah bật cao đánh đầu tung lưới MU. 1-2 cho đội khách. report Chelsea dâng cao tìm bàn gỡ 78': Thời gian đang cạn dần và Chelsea quyết định dâng lên tấn công tìm bàn gỡ. report KHÔNG VÀO! Amad dứt điểm nguy hiểm 74': Từ quả đá phạt của Bruno Fernandes, Amad Diallo cố gắng ngả người dứt điểm ở cự ly gần, nhưng bóng đi không chính xác. report MU chưa có pha dứt điểm nào trong hiệp 2 72': Cho dù tạo ra một số pha phản công nhanh nguy hiểm, nhưng MU vẫn chưa có pha dứt điểm nào trong hiệp 2. Ở hướng ngược lại, Chelsea cũng chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút và chưa thể ghi bàn gỡ 1-2. substitution MU thay thêm 2 người 69': HLV Amorim nhanh chóng thay người để đối phó với sự thay đổi của Chelsea. Mount và Yoro được tung vào sân thay Mbeumo và Maguire. substitution Chelsea thay 2 người cuối cùng 65': Chelsea sử dụng 2 quyền thay người cuối cùng từ rất sớm. George và Gusto vào sân thay Fofana và Cucurella. substitution Cunha vào sân 65': HLV Amorim tung Cunha vào thay hậu vệ cánh phải Mazraoui. Như vậy, Cunha sẽ đá tiền đạo lệch trái, và Amad Diallo trở về cánh phải thế chỗ Mazraoui. report Fofana ghi bàn trong thế việt vị 64': Từ quả phạt góc của Chelsea, Tosin bật cao đánh đầu chuyền cho Fofana ghi bàn cận thành. Tuy nhiên, trọng tài lập tức phất cờ việt vị không công nhận bàn thắng. Pha quay chậm cho thấy rõ điều này và VAR không cần vào cuộc. report Hiệp 2 đang diễn ra tẻ nhạt 60': Hiệp 2 đang trôi đi với các tình huống vụn vỡ. Trận đấu trở nên tẻ nhạt khi mỗi bên chỉ còn 10 người và MU cố gắng kiểm soát bóng để "phòng ngự" bảo vệ tỷ số. report Andrey Santos nằm sân 54': Andrey Santos nằm sân đau đớn sau khi bị cùi chỏ Maguire đập vào mặt. Tuy nhiên, rất khó để trọng tài rút thẻ đỏ với trung vệ MU ở tình huống này. report Sân Old Trafford đang ướt sũng nước Cơn mưa lớn ở hiệp 1 khiến mặt sân Old Trafford đang ướt sũng nước. Cầu thủ hai bên gặp rất nhiều khó khăn để chơi bóng. substitution Enzo Fernandez nhận thẻ vàng 48': Fernandez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Ugarte. substitution Sesko rời sân 46': Casemiro bị đuổi buộc HLV Amorim phải thay người sớm. Ông quyết định rút tiền đạo cắm Sesko ra sân để đưa vào một tiền vệ khác là Ugarte. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: MU 2-0 Chelsea Bất ngờ đã xảy ra ở Old Trafford với biến cố không ai ngờ đến: thủ môn Chelsea - Sanchez bị đuổi ngay ở phút thứ 4. Hơn người, MU tấn công dồn dập và ghi 2 bàn nhờ công Bruno Fernandes và Casemiro. Tuy nhiên, Casemiro phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối khiến Quỷ đỏ mất lợi thế về quân số. red THẺ ĐỎ! Casemiro bị đuổi khỏi sân 45+5': Casemiro nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi vớn Andrey Santos và bị đuổi khỏi sân. Các tình huống nhận thẻ rất khó hiểu của tiền vệ người Brazil. report MU chưa muốn dừng lại 43': MU đang tấn công dồn dập cho dù hiệp 1 trôi về những phút cuối. Các cầu thủ áo đỏ rõ ràng muốn ghi thật nhiều bàn thắng để giải tỏa áp lực trong thời gian qua. goal VÀO! Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 cho MU 38': Từ tình huống phạt góc của MU, hàng thủ Chelsea trở nên rối loạn. Maguire bật cao đánh đầu chuyền cho Casemiro dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần. report Casemiro ghi bàn nhưng không được công nhận 32': Casemiro đánh đầu tung lưới Chelsea sau pha tạt bóng của Diallo, nhưng bàn thắng không được công nhận vì bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó. report Chelsea đang cố gắng triển khai tấn công 28': Sau bàn thua, Chelsea không còn "tử thủ". Họ đang cố gắng triển khai bóng hướng lên phía trên với 9 người. Đây là lựa chọn khá mạo hiểm của The Blues. substitution Chelsea rút thêm Cole Palmer ra sân 21': HLV Maresca tiếp tục rút một cầu thủ tấn công ra sân để tăng cường hàng thủ của Chelsea với Andrey Santos. report Mbeumo dứt điểm nguy hiểm 18': MU tấn công nhanh, Mbeumo có cơ hội tung ra cú sút chân trái sở trường, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Chelsea. yellow Casemiro nhận thẻ vàng 17': Casemiro nhận thẻ vàng không đáng có trong bối cảnh MU đang lấn lướt Chelsea. goal VÀO! Bruno Fernandes chọc thủng lưới Chelsea 14': MU tấn công nhanh bên cánh phải, Mazraoui tạt bóng vào cho Dorgu đánh đầu chuyền. Bruno Fernandes băng xuống ghi bàn ở cự ly gần. VAR vào cuộc, nhưng xác định Bruno không việt vị. report Chelsea phòng ngự "đổ bê tông" 11': Mất người quá sớm buộc Chelsea thay đổi chiến thuật. Họ lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự. report Bruno Fernandes sút phạt không thành công 8': Sau các thay đổi của Chelsea. MU thực hiện pha đá phạt. Bruno Fernandes bước lên, nhưng anh sút bóng thẳng vào hàng rào áo xanh. substitution Chelsea thay liền 2 người 6': Chelsea buộc phải thay người bất đắc dĩ. Họ tung thủ môn Jorgensen và trung vệ Tosin vào thay Estevao và Neto. red THẺ ĐỎ cho Sanchez, Chelsea lâm nguy 4': Ngay ở phút thứ 4, Chelsea đã chịu đòn giáng cực mạnh: Sanchez nhận thẻ đỏ sau khi băng ra khỏi vòng cấm để ngăn cản Mbeumo băng xuống ghi bàn. Trọng tài không có chút do dự nào với quyết định này. report KHÔNG VÀO! Mbeumo đánh đầu nguy hiểm 2': MU tấn công nhanh bên cánh trái, Dorgu thực hiện pha tạt sớm đưa bóng cắt ngang khung thành Chelsea giúp Mbeumo đánh đầu dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, bóng đi không đủ lực và bị Sanchez đẩy ra ngoài. start Trận đấu bắt đầu Trời đang mưa rất to. MU là đội giao bóng trước. report Sir Jim Ratcliffe đã có mặt trên khán đài Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe nổi tiếng là người hâm mộ Chelsea từ nhỏ. Đây sẽ là trận đấu rất đặc biệt với vị tỷ phú này. report Garnacho dự bị trong ngày đối đầu CLB cũ Trong ngày trở lại Old Trafford đối đầu với MU, Garnacho không được đá chính như mong đợi. Anh phải đóng vai dự bị cho Neto và Estevao. Người hâm mộ MU la ó khi Garnacho bước ra sân khởi động. report HLV Ruben Amorim không đổi sơ đồ Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Ruben Amorim tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3. Không những vậy, ông kiên quyết dùng cặp đôi Casemiro và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ thay vì trao cơ hội cho tài năng trẻ Mainoo. Thủ môn tân binh Lammens cũng ngồi ngoài. tatic Đội hình xuất phát MU vs Chelsea

HLV Amorim đang chịu áp lực ngàn cân ở MU

Chiếc ghế HLV của Ruben Amorim tại Old Trafford chưa bao giờ lung lay dữ dội như hiện tại. Ngay cả khi đưa MU kết thúc tệ hại ở Ngoại hạng Anh mùa trước, Amorim vẫn được ban lãnh đạo CLB đặt niềm tin tuyệt đối. Hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ cũng cho rằng HLV trẻ người Bồ Đào Nha cần thêm thời gian để tái thiết đội bóng. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tệ đi với Amorim khi MU khởi đầu mùa giải mới kém cỏi.

Sau 4 vòng đấu, MU chỉ thắng duy nhất 1 trận trước đối thủ mới thăng hạng là Burnley. Thậm chí, đó là chiến thắng cực kỳ khó khăn trên sân nhà, với bàn thắng phút chót trên chấm 11m của Bruno Fernandes. Trận gần nhất, MU thảm bại 0-3 trước kình địch cùng thành phố Man City và chìm sâu vào khủng hoảng. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ MU với Amorim vì thế cũng cạn dần. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi CLB này sa thải HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức.

Làn sóng phản đối Amorim càng tăng cao khi cựu HLV Sporting có những phát biểu “bảo thủ” về hệ thống chiến thuật. Bất chấp sự thật sơ đồ 3-4-3 của MU liên tục bị đối thủ khai thác và tỏ ra thiếu hiệu quả, Amorim vẫn tuyên bố không thay đổi. Thậm chí, ông thách thức MU sa thải khi khẳng định đây là cách duy nhất nếu họ muốn thấy một sơ đồ khác.

Trong bối cảnh đó, tiếp đón Chelsea là thử thách quan trọng với Amorim. Trận đấu này là cơ hội để ông chứng minh sự kiên định của bản thân là đúng, nhưng đồng thời cũng là nguy cơ khiến ông bị sa thải sớm. Một chiến thắng sẽ giúp Amorim lấy lại niềm tin và vị thế, qua đó tiếp tục theo đuổi triết lý của mình. Ngược lại, một trận thua sẽ khiến ông chịu áp lực khủng khiếp gấp nhiều lần.