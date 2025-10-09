Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Shin Tae-yong bị CLB Hàn Quốc sa thải sau 2 tháng

Đặng Lai

TPO - Trong ngày đội tuyển Indonesia thua Saudi Arabia 2-3 ở vòng loại 4 World Cup 2026, người cũ của họ là Shin Tae-yong cũng thua ở nhiệm vụ vực dậy Ulsan HD tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

hlv-shin-tae-yong-nhan-trat-sa-thai.jpg

Ban lãnh đạo Ulsan HD vừa chính thức tuyên bố sa thải Shin Tae-yong. Chiến lược gia này đã không thể giúp đội bóng cải thiện thành tích thi đấu. Từ chỗ ngấp nghé khu vực đua tranh chức vô địch, sau hơn 2 tháng dưới thời Shin Tae-yong thì Ulsan HD thậm chí đang đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Ông khiến đội bóng giàu thành tích bậc nhất Hàn Quốc chỉ thắng 2 nhưng thua tới 4 và hòa 4 trong 10 trận vừa qua. 4 lần ra sân gần nhất trên mọi mặt trận, họ không thắng nổi trận nào mà mới nhất là thảm bại 0-3 trước Gimcheon Sangmu. Ulsan HD kém gần 30 điểm so với đội dẫn đầu Jeonbuk, CLB cũ của HLV Kim Sang-sik. Hiện tại, nguy cơ Ulsan HD phải đá play-off trụ hạng đang hiển hiện. Với đội bóng vô địch Hàn Quốc 3 mùa gần nhất, đây là kết quả không thể chấp nhận.

viettel-ulsan-4.jpg
Ulsan HD không thắng 8/10 trận dưới thời Shin Tae-yong

Đó là lý do Shin Tae-yong chỉ được đảm nhiệm ghế nóng đúng 65 ngày. Ban lãnh đạo Ulsan HD đã phải sa thải ông, có lần thứ 2 thay “tướng” ở chiến dịch 2025/26. Qua động thái này, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc muốn cứu vãn đội bóng khỏi nguy cơ xuống hạng.

Đây là công việc ngắn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Shin Tae-yong. Có thể nói trong năm 2025, mọi thứ diễn ra không thuận buồm xuôi gió với nhà cầm quân 57 tuổi. Ông mất việc ở đội tuyển Indonesia trong bối cảnh đang làm khá tốt công việc của mình với 6 trận thắng trong 8 lần ra sân cuối cùng. Được kỳ vọng sẽ vực dậy Ulsan HD, chiến lược gia này cũng bay ghế chóng vánh.

Đặng Lai
#Ulsan HD #Shin Tae-yong #giải vô địch Hàn Quốc #xuống hạng #đội tuyển Indonesia #sa thải huấn luyện viên #Kim Sang Sik

