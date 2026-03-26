Điền kinh TP.HCM mang hai ngôi sao phong trào chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

Vũ Khánh Linh: Từ VĐV tốc độ đến thử thách khắc nghiệt 42km
Vũ Khánh Linh (sinh năm 1996) là một trong hai đại diện của điền kinh TP.HCM ở cự ly marathon nữ. Cô không phải cái tên xa lạ với giới chạy bộ phong trào, nhưng hành trình đến với marathon của Khánh Linh lại mang nhiều dấu ấn đặc biệt.
Xuất thân là VĐV chạy tốc độ 100m của điền kinh TP.HCM, Khánh Linh từng rời xa đường chạy đỉnh cao từ năm 2016 để tập trung cho việc học tại Singapore rồi trở thành nhân viên văn phòng.
Năm 2023, từ một mục tiêu rất đời thường lấy lại vóc dáng sau sinh, Linh bắt đầu chạy bộ trở lại. Cột mốc đầu tiên đến tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023, khi cô hoàn thành 42km trong 4 giờ 07 phút dù mới tập luyện vỏn vẹn 3 tháng.
Từ bước chạy “thử sức”, Khánh Linh nhanh chóng khẳng định năng lực với chuỗi thành tích ấn tượng ở các giải phong trào. Chỉ sau 2 năm tập luyện, cô đã lọt vào top 25 nữ vận động viên marathon có thành tích tốt nhất Việt Nam. Gần nhất, Khánh Linh vừa vô địch giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng với thông số 3 giờ 01 phút 21 giây, cho thấy tiềm năng cạnh tranh của cô khi bước vào sân chơi đỉnh cao.
Trước thềm giải đấu tại Nha Trang, Khánh Linh thận trọng nhưng không giấu quyết tâm: nếu có sự chuẩn bị tốt, cô sẽ nỗ lực hết khả năng để đạt thành tích cao nhất. Với các HLV, điểm mạnh của chân chạy này không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở thái độ tập luyện nghiêm túc và sự chuyên nghiệp.
Dù vậy, Khánh Linh hiểu rõ thử thách phía trước. Marathon không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt của ý chí và chiến thuật. Trong bối cảnh các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung tối đa vào từng bước chạy thay vì đặt ra những tuyên bố quá sớm.
Lê Thu Hà: Chờ màn bứt phá của 'tay ngang'
Bên cạnh Khánh Linh, Lê Thu Hà (sinh năm 1991) là cái tên còn lại được điền kinh TP.HCM đặt kỳ vọng ở nội dung marathon nữ. Không trưởng thành từ hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, Thu Hà là đại diện tiêu biểu của phong trào, nơi những chân chạy không chuyên, bằng đam mê và ý chí, đang từng bước thu hẹp khoảng cách với thể thao thành tích cao.
Cơ duyên đến với chạy bộ của Thu Hà khá bất ngờ. Cuối năm 2023, cô được một người anh tặng BIB tham dự giải Trường Tươi tại quê nhà Bình Phước. Từ dự định ban đầu chỉ chạy 5km, sau những lời động viên, Thu Hà quyết định nâng thử thách lên 10km. Kết quả hạng tư chung cuộc, chỉ xếp sau các VĐV hệ tuyển, không chỉ gây bất ngờ cho chính cô mà còn mở ra một hướng đi mới.
Sau cột mốc đó, Thu Hà bắt đầu tập luyện bài bản từ đầu năm 2024, từng bước khẳng định mình qua các giải phong trào với sự tiến bộ rõ rệt. Thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 57 phút 29 giây tại Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh mới đây là minh chứng cho sự bền bỉ và quyết tâm của chân chạy này.
Lần đầu góp mặt tại Tiền Phong Marathon trong màu áo TP.HCM, Thu Hà chắc chắn sẽ đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, chính xuất phát điểm “tay ngang” lại có thể trở thành lợi thế, giúp cô thi đấu với tâm lý thoải mái, sẵn sàng bứt phá và tạo nên bất ngờ trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm.
Năm nay, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là sân chơi tranh tài đơn thuần mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nội dung marathon được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, đồng thời buộc các địa phương, trong đó có TP.HCM phải có những lựa chọn táo bạo về nhân sự.
Việc trao cơ hội cho hai chân chạy phong trào ở nội dung marathon nữ cho thấy cách tiếp cận linh hoạt và đầy tính thử nghiệm của điền kinh TP.HCM. Trong bối cảnh marathon nở rộ và có vai trò quan trọng trong bảng tổng sắp huy chương Đại hội, việc tìm kiếm những nhân tố mới là điều cần thiết.
Tại Nha Trang, nơi đường chạy ven biển vừa đẹp vừa khắc nghiệt, Khánh Linh và Thu Hà không chỉ đại diện cho TP.HCM, mà còn mang theo kỳ vọng về một làn gió mới, nơi ranh giới giữa phong trào và chuyên nghiệp đang dần được xóa nhòa.
Dù kết quả ra sao, sự góp mặt của họ đã là một tín hiệu tích cực, cho thấy marathon Việt Nam đang mở rộng biên độ phát triển, nơi bất kỳ ai đủ đam mê, kỷ luật và bền bỉ đều có cơ hội bước lên sân khấu lớn.