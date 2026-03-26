Điền kinh TP.HCM mang hai ngôi sao phong trào chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Đội tuyển điền kinh TP.HCM trao cơ hội ở nội dung marathon nữ cho hai gương mặt nổi bật của làng chạy phong trào Vũ Khánh Linh và Lê Thu Hà tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Vũ Khánh Linh: Từ VĐV tốc độ đến thử thách khắc nghiệt 42km

Vũ Khánh Linh (sinh năm 1996) là một trong hai đại diện của điền kinh TP.HCM ở cự ly marathon nữ. Cô không phải cái tên xa lạ với giới chạy bộ phong trào, nhưng hành trình đến với marathon của Khánh Linh lại mang nhiều dấu ấn đặc biệt.

Xuất thân là VĐV chạy tốc độ 100m của điền kinh TP.HCM, Khánh Linh từng rời xa đường chạy đỉnh cao từ năm 2016 để tập trung cho việc học tại Singapore rồi trở thành nhân viên văn phòng.

Năm 2023, từ một mục tiêu rất đời thường lấy lại vóc dáng sau sinh, Linh bắt đầu chạy bộ trở lại. Cột mốc đầu tiên đến tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023, khi cô hoàn thành 42km trong 4 giờ 07 phút dù mới tập luyện vỏn vẹn 3 tháng.

Từ bước chạy “thử sức”, Khánh Linh nhanh chóng khẳng định năng lực với chuỗi thành tích ấn tượng ở các giải phong trào. Chỉ sau 2 năm tập luyện, cô đã lọt vào top 25 nữ vận động viên marathon có thành tích tốt nhất Việt Nam. Gần nhất, Khánh Linh vừa vô địch giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng với thông số 3 giờ 01 phút 21 giây, cho thấy tiềm năng cạnh tranh của cô khi bước vào sân chơi đỉnh cao.

Trước thềm giải đấu tại Nha Trang, Khánh Linh thận trọng nhưng không giấu quyết tâm: nếu có sự chuẩn bị tốt, cô sẽ nỗ lực hết khả năng để đạt thành tích cao nhất. Với các HLV, điểm mạnh của chân chạy này không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở thái độ tập luyện nghiêm túc và sự chuyên nghiệp.

Dù vậy, Khánh Linh hiểu rõ thử thách phía trước. Marathon không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt của ý chí và chiến thuật. Trong bối cảnh các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung tối đa vào từng bước chạy thay vì đặt ra những tuyên bố quá sớm.

Lê Thu Hà: Chờ màn bứt phá của 'tay ngang'

Bên cạnh Khánh Linh, Lê Thu Hà (sinh năm 1991) là cái tên còn lại được điền kinh TP.HCM đặt kỳ vọng ở nội dung marathon nữ. Không trưởng thành từ hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, Thu Hà là đại diện tiêu biểu của phong trào, nơi những chân chạy không chuyên, bằng đam mê và ý chí, đang từng bước thu hẹp khoảng cách với thể thao thành tích cao.

Cơ duyên đến với chạy bộ của Thu Hà khá bất ngờ. Cuối năm 2023, cô được một người anh tặng BIB tham dự giải Trường Tươi tại quê nhà Bình Phước. Từ dự định ban đầu chỉ chạy 5km, sau những lời động viên, Thu Hà quyết định nâng thử thách lên 10km. Kết quả hạng tư chung cuộc, chỉ xếp sau các VĐV hệ tuyển, không chỉ gây bất ngờ cho chính cô mà còn mở ra một hướng đi mới.

Sau cột mốc đó, Thu Hà bắt đầu tập luyện bài bản từ đầu năm 2024, từng bước khẳng định mình qua các giải phong trào với sự tiến bộ rõ rệt. Thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 57 phút 29 giây tại Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh mới đây là minh chứng cho sự bền bỉ và quyết tâm của chân chạy này.

Lần đầu góp mặt tại Tiền Phong Marathon trong màu áo TP.HCM, Thu Hà chắc chắn sẽ đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, chính xuất phát điểm “tay ngang” lại có thể trở thành lợi thế, giúp cô thi đấu với tâm lý thoải mái, sẵn sàng bứt phá và tạo nên bất ngờ trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm.