HLV Đoàn Quân đội Nguyễn Tuấn Viết: 'Giữ đỉnh đã khó, giữ đỉnh nhiều năm còn khó hơn'

TPO - Trong nhiều năm liên tiếp, Đoàn Quân đội luôn giữ vững vị trí dẫn đầu tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Bước vào mùa giải 2026 tại Khánh Hòa, khi nội dung marathon lần đầu được tính huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc, áp lực cạnh tranh được dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Tuấn Viết - HLV trưởng Đoàn Quân đội (Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng) về mục tiêu và sự chuẩn bị của Đoàn trong hành trình bảo vệ ngôi đầu.

Thưa Thượng tá, Tiền Phong Marathon năm nay được dự báo mức độ cạnh tranh cao khi các nội dung marathon được tính vào hệ thống huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc. Điều đó tác động như thế nào đến mục tiêu của Đoàn Quân đội?

Năm nay là một năm rất đặc biệt. Khi marathon nam và nữ được đưa vào tính huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc, sự kiện 4 năm mới diễn ra một lần, mức độ cạnh tranh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Các đơn vị đều có sự đầu tư mạnh mẽ hơn, lực lượng tham dự cũng chất lượng hơn.

Tuy nhiên, với Đoàn Quân đội, mục tiêu vẫn không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực bảo vệ chức vô địch toàn đoàn đã giữ vững trong nhiều năm qua. Đoàn được giao chỉ tiêu cụ thể là 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, được xây dựng dựa trên lực lượng hiện có cũng như tương quan với các đối thủ.

Để đạt được mục tiêu trên, Đoàn Quân đội sẽ tập trung vào những nội dung nào, thưa ông?

Năm nay, Đoàn Quân đội tham gia gần như đầy đủ các cự ly của giải, từ marathon nam - nữ, bán marathon nam đến các cự ly 10km và 5km ở cả hệ tuyển và hệ trẻ.

Trong chiến lược thi đấu, chúng tôi xác định một số nội dung trọng điểm có khả năng cạnh tranh huy chương vàng cao, như cá nhân nam trẻ, đồng đội nam trẻ và cá nhân bán marathon nam. Đây là những nội dung mà lực lượng của chúng tôi có cơ sở để kỳ vọng.

Bên cạnh đó, ở các nội dung như nam tuyển và nữ trẻ, Đoàn cũng đặt mục tiêu phấn đấu để có thêm huy chương vàng. Nói cách khác, chúng tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương vàng ở một số nội dung khác, tùy thuộc vào phong độ thực tế của vận động viên khi bước vào thi đấu.

Công tác chuẩn bị của Đoàn Quân đội cho Tiền Phong Marathon năm nay được triển khai như thế nào, thưa ông?

Đối với chúng tôi, Tiền Phong Marathon là giải đấu thường niên nhưng luôn có ý nghĩa rất quan trọng. Năm nay, Đoàn tiếp tục

hận được sự quan tâm và tạo điều kiện lớn từ cấp ủy, chỉ huy cũng như các cơ quan cấp trên. Chúng tôi đã có một đợt tập huấn gần một tháng tại Lai Châu - khu vực có điều kiện thuận lợi để nâng cao thể lực và sức bền, đặc biệt cho các vận động viên thi đấu ở cự ly dài.

Ngày 19/3, toàn đội di chuyển vào Khánh Hòa để làm quen với điều kiện khí hậu, thời tiết và ổn định sinh hoạt. Tại Nha Trang, các VĐV duy trì lịch tập luyện 2 buổi mỗi ngày, từ 5h đến 7h sáng và 16h đến 18h chiều, vừa rèn thể lực vừa làm quen với địa hình thi đấu. Việc thích nghi sớm với môi trường là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và khả năng hồi phục.

Thành tích marathon năm nay được tính vào huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc. Điều này có tạo áp lực với các VĐV chạy cự ly dài không, thưa ông?

Áp lực chắc chắn là có bởi khi gắn với Đại hội Thể thao toàn quốc, mỗi tấm huy chương đều mang ý nghĩa rất lớn đối với từng đơn vị. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực có huy chương ở cự ly này.

Việc cạnh cạnh tranh HCV là khá khó khăn bởi nhiều gương mặt rất mạnh của điền kinh Việt Nam góp mặt, như Hoàng Nguyên Thanh, Mai Quý Phong, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết. Đây đều là những vận động viên có kinh nghiệm, có thành tích và luôn là ứng viên cạnh tranh trực tiếp cho các vị trí cao nhất.

Ông kỳ vọng điều gì ở các vận động viên của mình tại Tiền Phong Marathon 2026?

Tiền Phong Marathon là giải đấu có truyền thống lâu năm, quy mô lớn và có sức ảnh hưởng trong hệ thống điền kinh quốc gia. Việc đạt thành tích cao tại giải không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện vị thế của thể thao Quân đội. Đặc biệt năm nay, khi giải đấu gắn với Đại hội Thể thao toàn quốc, thì ý nghĩa đó càng lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mùa giải.

Tôi kỳ vọng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất, phát huy được tính kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh, những yếu tố vốn là thế mạnh của thể thao Quân đội. Chúng tôi không phụ thuộc vào một cá nhân nào, mà đặt niềm tin vào tập thể. Nếu từng vận động viên đều đạt phong độ cao nhất, thì cơ hội hoàn thành mục tiêu, thậm chí vượt chỉ tiêu, là hoàn toàn có thể.

Trân trọng cảm ơn ông!