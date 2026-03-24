HLV huyền thoại của bóng đá Malaysia: Tuyển Việt Nam sẽ chủ quan khi gặp chúng ta

TPO - Trước trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam, cựu HLV của tuyển Malaysia, Nasihat Rajagobal, đã đưa ra nhận định đáng chú ý. Ông tin rằng nhiều thành viên của đội tuyển Việt Nam ‘sẽ có dấu hiệu chủ quan’ và đó là cơ hội dành cho Malaysia.

Đầu tiên, ông Nasihat Rajagobal nhấn mạnh rằng số phận của 2 đội tuyển đã được định đoạt, Việt Nam chắc chắn đi tiếp còn Malaysia chấp nhận bị loại (bị trừ điểm do nhập tịch gian lận). Trong bối cảnh đó, theo Nasihat Rajagobal thì Malaysia nên vào trận với tư tưởng không còn gì để mất để có thể chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình.

“Gạo đã nấu thành cơm rồi. Vậy nên đừng để những suy nghĩ hỗn loạn tiếp tục trói buộc tâm trí các cầu thủ”, Nasihat Rajagobal nhấn mạnh. “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Harimau Malaya cũng phải chứng tỏ rằng họ là một đội bóng mạnh.

Tôi tin những lời trên là điều cần phải nói với các cầu thủ để quá trình chuẩn bị của họ không bị gián đoạn. Các cầu thủ chắc chắn cũng nhận thức được điều này và sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu với Việt Nam”.

HLV Nasihat Rajagobal từng giúp bóng đá Malaysia lên đỉnh khu vực

Ông Nasihat Rajagobal cũng thừa nhận rằng sau khi mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt từ FIFA, Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng nghĩa Việt Nam sẽ có thuận lợi. Và thuận lợi ấy sẽ tạo sự tự tin cho đội tuyển chủ nhà. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa tuyển Việt Nam có thể lơi là trong trận đấu.

“Điều này có thể gây áp lực lên Việt Nam. Họ có thể mất tập trung và tỏ ra chủ quan khi nhiều cầu thủ bản địa sẽ xuất hiện trong đội hình ra sân của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải xem đây là một lợi thế để Malaysia có thể tiếp cận trận đấu tích cực,” Nasihat Rajagobal nói.

Rajagobal được coi là huyền thoại trong giới HLV của Malaysia. Ông là nhà cầm quân thành công nhất trong nhiều thập kỷ qua của bóng đá Malaysia với 1 chức vô địch AFF và 1 HCV SEA Games. Từ đầu thế kỷ 21 tới nay, Rajagobal cũng là HLV duy nhất giành được danh hiệu cho bóng đá Malaysia.