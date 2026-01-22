Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lãnh đạo bóng đá Malaysia rủ nhau từ chức tập thể

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước nguy cơ bị FIFA tiếp quản hoàn toàn, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên kế hoạch từ chức tập thể.

fam.jpg

Theo New Straits Times, ban chấp hành FAM sẽ từ chức tập thể vào tuần tới. Ý đồ của FAM là chủ động sắp xếp bộ máy, sau đó bổ nhiệm lại các vị trí quan trọng. Từ đây, FIFA sẽ không can thiệp sâu bằng việc bổ nhiệm một ban chấp hành mới và kiểm soát hoàn toàn FAM.

FAM đã tổ chức họp kín từ 2 tuần trước với sự tham gia của 13 thành viên trong ban chấp hành. Cuộc họp xác định rằng, tất cả phải hy sinh bằng việc từ chức tập thể để cứu lấy sự chủ động trong việc điều hành FAM. Nếu FIFA tiếp quản hoàn toàn FAM, nhiều hệ lụy có thể xảy ra với bóng đá Malaysia.

Làng bóng đá Malaysia đang chia rẽ trước thông tin ban chấp hành FAM từ chức tập thể. Ông Pekan Ramli, chuyên gia thể thao Malaysia, cho rằng nếu muốn tái cấu trúc FAM, cách tốt nhất là để FIFA tiếp quản.

"Bất kể là họ có từ chức hay không, nếu FIFA muốn tiếp quản, chuyện đó sẽ xảy ra thôi", ông Ramli nêu quan điểm. "Thôi thì từ chức còn hơn bị buộc mất việc khi FIFA can thiệp", chuyên gia này nói tiếp.

9bc6c19a17177577f328192babff0f37-low.jpg
Ông Ramli có quan điểm trái ngược số đông giới bóng đá Malaysia.

Ông Ramli nhận định khi FIFA tiếp quản FAM, không nhất thiết nghĩ đó là sự trừng phạt. Bóng đá Malaysia có thể nghĩ theo hướng đó là cơ hội để xây dựng lại uy tín và cải tổ bộ máy của FAM. Ông Ramli nhìn lại những trường hợp FIFA từng tiếp quản trong quá khứ, khi mọi việc được vận hành trơn tru, cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới sẽ rút lui.

Bóng đá Malaysia dính bê bối nghiêm trọng sau khi bị FIFA cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Bảy cầu thủ nhập tịch sai quy định của FIFA đã bị treo giò 12 tháng và nộp tiền phạt. FIFA tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét nhiệm vụ của từng quan chức FAM để cân nhắc ra án phạt bổ sung.

FAM bị FIFA nhận định có nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, vận hành bóng đá Malaysia. Do đó, việc thành lập bộ máy lãnh đạo mới do FIFA tiếp quản hoàn toàn được tính đến với mục tiêu đưa bóng đá Malaysia hoạt động quy củ hơn.

Hương Ly
#FIFA #bóng đá Malaysia #FAM #từ chức #cải tổ bóng đá #fifa phạt malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục