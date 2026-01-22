Lãnh đạo bóng đá Malaysia rủ nhau từ chức tập thể

Theo New Straits Times, ban chấp hành FAM sẽ từ chức tập thể vào tuần tới. Ý đồ của FAM là chủ động sắp xếp bộ máy, sau đó bổ nhiệm lại các vị trí quan trọng. Từ đây, FIFA sẽ không can thiệp sâu bằng việc bổ nhiệm một ban chấp hành mới và kiểm soát hoàn toàn FAM.

FAM đã tổ chức họp kín từ 2 tuần trước với sự tham gia của 13 thành viên trong ban chấp hành. Cuộc họp xác định rằng, tất cả phải hy sinh bằng việc từ chức tập thể để cứu lấy sự chủ động trong việc điều hành FAM. Nếu FIFA tiếp quản hoàn toàn FAM, nhiều hệ lụy có thể xảy ra với bóng đá Malaysia.

Làng bóng đá Malaysia đang chia rẽ trước thông tin ban chấp hành FAM từ chức tập thể. Ông Pekan Ramli, chuyên gia thể thao Malaysia, cho rằng nếu muốn tái cấu trúc FAM, cách tốt nhất là để FIFA tiếp quản.

"Bất kể là họ có từ chức hay không, nếu FIFA muốn tiếp quản, chuyện đó sẽ xảy ra thôi", ông Ramli nêu quan điểm. "Thôi thì từ chức còn hơn bị buộc mất việc khi FIFA can thiệp", chuyên gia này nói tiếp.

Ông Ramli có quan điểm trái ngược số đông giới bóng đá Malaysia.

Ông Ramli nhận định khi FIFA tiếp quản FAM, không nhất thiết nghĩ đó là sự trừng phạt. Bóng đá Malaysia có thể nghĩ theo hướng đó là cơ hội để xây dựng lại uy tín và cải tổ bộ máy của FAM. Ông Ramli nhìn lại những trường hợp FIFA từng tiếp quản trong quá khứ, khi mọi việc được vận hành trơn tru, cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới sẽ rút lui.

Bóng đá Malaysia dính bê bối nghiêm trọng sau khi bị FIFA cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Bảy cầu thủ nhập tịch sai quy định của FIFA đã bị treo giò 12 tháng và nộp tiền phạt. FIFA tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét nhiệm vụ của từng quan chức FAM để cân nhắc ra án phạt bổ sung.

FAM bị FIFA nhận định có nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, vận hành bóng đá Malaysia. Do đó, việc thành lập bộ máy lãnh đạo mới do FIFA tiếp quản hoàn toàn được tính đến với mục tiêu đưa bóng đá Malaysia hoạt động quy củ hơn.