Thể thao

Google News

Tuyển thủ Senegal nhận phần thưởng 'độc lạ' sau chức vô địch CAN 2025

Hương Ly
TPO - Mỗi cầu thủ Senegal được trao thưởng 130.000 USD và một lô đất sau khi giành chức vô địch đầy cảm xúc ở CAN 2025.

senegal-celebrates-afcon-victory.jpg

Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, yêu cầu thưởng 130.000 USD cùng một lô đất ven biển rộng 1.500m2 cho mỗi thành viên đội tuyển thủ dự CAN 2025. Ông Faye đã tuyên bố điều này trong lễ vinh danh đội tuyển. Cùng thời điểm, hàng nghìn người dân Senegal đổ ra đường đón các "người hùng" về nước.

Các thành viên ban huấn luyện Senegal cũng được trao thưởng 90.000 USD cùng một lô đất 1.000m2/người.

Trước đây, sau chiến tích vô địch CAN 2021, các thành viên đội tuyển Senegal từng nhận thưởng tiền và 200m2 đất/người.

Tại chung kết CAN 2025, Senegal thắng Morocco bằng pha lập công của Pape Gueye ở thời gian hiệp phụ. Trước đó, Morocco được hưởng phạt đền ở phút 90+8. Brahim Diaz bước lên chấm luân lưu với trọng trách ghi bàn định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, thủ môn Mendy của Senegal đã cứu nguy cho đội nhà.

Chiến thắng của Senegal trước Morocco chẳng khác gì trở về từ cõi chết. Các cầu thủ, CĐV Senegal ăn mừng cực kỳ cảm xúc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Senegal làm nên trận chung kết điên rồ và hấp dẫn bậc nhất lịch sử CAN, khi cảm xúc liên tục đảo lộn với niềm vui, nỗi buồn xen lẫn cho 2 đội tuyển.

Chức vô địch CAN 2025 là trái ngọt cho Sadio Mane. Huyền thoại bóng đá Senegal gần như đã chơi kỳ CAN cuối cùng khi vẫn giữ phong độ tốt. Sau chiến tích vô địch CAN 2025 sẽ là World Cup 2026, nơi tuyển Senegal đã góp mặt ở vòng chung kết.

Hương Ly
