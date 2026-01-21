Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam thất bại nhưng 'phép thuật Kim Sang-sik' vẫn rực rỡ

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, trang Sport Seoul nhấn mạnh hành trình của thầy trò Kim Sang-sik vẫn đáng khen ngợi khi tiếp tục là đầu tàu bóng đá Đông Nam Á.

afc-u23-asian-cup-2026-match-38.jpg

Trang thể thao Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại giải U23 châu Á 2026. Ngay cả khi thua U23 Trung Quốc 0-3 và dừng bước từ bán kết, "phép thuật Kim Sang-sik" và thành công của U23 Việt Nam vẫn rực rỡ. Việc đánh bại Jordan, Saudi Arabia và UAE đã là thành công rất lớn với U23 Việt Nam, theo Sport Seoul.

"Từ khi HLV Kim nhậm chức, Việt Nam không có đối thủ ở bóng đá Đông Nam Á. Họ lần lượt càn quét ở các giải ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, qua đó khẳng định sự thống trị ở khu vực", Sport Seoul đánh giá.

Theo Sport Seoul, dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam từng vào tới chung kết U23 châu Á và bán kết ASIAD 18. Tuy nhiên, tại sân chơi Đông Nam Á, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park gặp khó trong việc duy trì sự thống trị bền vững. Trong khi đó, dưới thời HLV Kim, sự thống trị của Việt Nam ở bóng đá khu đang được xuyên suốt từ cấp bóng đá trẻ đến đội tuyển.

u23-viet-nam-u23-trung-quoc-31-235.jpg
U23 Việt Nam nỗ lực hết mình trước U23 Trung Quốc.

"Tháng 10 năm ngoái, khi chúng tôi gặp nhau tại nhà riêng của HLV Kim, ông say sưa nghiên cứu chiến thuật khi xem các trận đấu ở K.League. Danh sách đề xuất video trên YouTube của HLV Kim đầy ắp nội dung về chiến thuật và huấn luyện bóng đá. Rõ ràng HLV Kim đã toàn tâm trong việc nghiên cứu bóng đá. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim được khen ngợi về lối chơi cân bằng cả tấn công lẫn phòng ngự và phối hợp nhịp nhàng", Sport Seoul phân tích.

Sau cùng, trang thể thao Hàn Quốc nhấn mạnh bóng đá Việt Nam đang trên đường vươn tầm châu Á. Việc vượt qua nhiều đối thủ cứng và vào tới bán kết U23 châu Á chính là minh chứng cho sự tiến bộ của U23 Việt Nam và cá nhân HLV Kim

Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Đây là cuộc đấu trí giữa nội bộ HLV Hàn, khi Kim Sang-sik chạm trán đồng nghiệp Lee Min-sung. Cả 2 đều là những cầu thủ lừng danh trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, đã kinh qua rất nhiều thử thách trước khi chạm nhau tại U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #bóng đá châu Á #U23 châu Á #bóng đá Việt Nam #Hàn Quốc #thành công #u23 việt nam vs trung quốc

