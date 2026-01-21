Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'Trong một ngày U23 Trung Quốc chơi hay, nhiều vị trí của U23 Việt Nam lại không là chính mình'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo các chuyên gia, U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng chơi hay hơn hẳn những trận trước, trái ngược với màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam.

afc-u23-asian-cup-2026-match-42.jpg

Nhìn lại trận bán kết tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, HLV Phạm Minh Đức chỉ ra rằng "U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu rất kỹ, sau đó tìm ra cách khắc chế lối chơi và cả con người của U23 Việt Nam".

"U23 Trung Quốc chơi rất có tổ chức và rất chặt chẽ", ông phân tích, "Kể cả khi U23 Trung Quốc lùi về 1/3 sân nhà, họ vẫn đảm bảo đội hình, bọc lót, đồng bộ trong tranh chấp. HLV Antonio Puche là người Tây Ban Nha nhưng cách tổ chức phòng ngự thì rất giống Italia, luôn có bọc lót, yểm trợ cho nhau hợp lý và có cả sự tinh quái".

Điều quan trọng, HLV Phạm Minh Đức nhấn mạnh, "bản thân U23 Trung Quốc cũng chơi hay hơn so với các trận trước của họ, tinh thần rất tốt". Và yếu tố này lại không được thể hiện ở các cầu thủ U23 Việt Nam. "Tôi đánh giá U23 Việt Nam chơi không tốt như các trận trước", HLV Phạm Minh Đức đánh giá, "Việc mất Hiểu Minh, một cầu thủ rất quan trọng, dẫn tới mất đi thế trận. Tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều vì đó là trụ cột của đội bóng. HLV Kim Sang-sik cũng có sự thay đổi người nhưng không bù lại được".

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-19.jpg

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho biết: "Khi U23 Trung Quốc đá sung sức lúc nhập cuộc, tôi lo rằng U23 Việt Nam sẽ tái diễn hiệp 1 trận chung kết với Thái Lan ở SEA Games 33. Hiệp đấu đó chúng ta đánh mất mình và để thua hai bàn trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, trận này hiệp 1 cầu thủ Việt Nam chơi cố gắng, có những lúc bất lợi nhưng cơ bản là có đi có lại và cũng tạo ra những pha nguy hiểm về phía cầu môn của Li Hao. Thế nhưng đầu hiệp 2 thì U23 Trung Quốc bắt đầu chứng tỏ rõ hơn ưu thế về thể lực. So với trận trước, trận này họ thay tới 6 cầu thủ trong đội hình chính, và những người này tạo ra một lực lượng có nền tảng thể chất tốt hơn".

BLV Quang Huy nói tiếp: "U23 Việt Nam càng đá càng lộ ra vấn đề ở hàng công, trong khi nhân sự thay thế không thể tạo ra những phương án khác nhau. Đặc biệt tuyến giữa và trung vệ khi gặp vấn đề lại bí người thay.

Thực tế mà nói, trước trận bán kết, U23 Việt Nam chơi bóng sinh động hơn, cách đá có thể tạo ra nhiều phương án khác nhau. Lối đá của HLV Kim hướng đến sự mở và chủ động. Nhưng rõ ràng, trận đấu này thể lực không bảo đảm, nhiều vị trí không còn là chính mình".

"Cá nhân tôi nhìn nhận, dù sao đây vẫn là giải trẻ. Mỗi thất bại, mỗi trận đấu va vấp bằng thực lực, thực chiến với bóng đá trẻ đều là dịp để các cầu thủ trưởng thành và tiến bộ trong thời gian tới", BLV Quang Huy bình luận.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #kết quả bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc #kết quả U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc #highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục