'Trong một ngày U23 Trung Quốc chơi hay, nhiều vị trí của U23 Việt Nam lại không là chính mình'

TPO - Theo các chuyên gia, U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng chơi hay hơn hẳn những trận trước, trái ngược với màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Nhìn lại trận bán kết tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, HLV Phạm Minh Đức chỉ ra rằng "U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu rất kỹ, sau đó tìm ra cách khắc chế lối chơi và cả con người của U23 Việt Nam".

"U23 Trung Quốc chơi rất có tổ chức và rất chặt chẽ", ông phân tích, "Kể cả khi U23 Trung Quốc lùi về 1/3 sân nhà, họ vẫn đảm bảo đội hình, bọc lót, đồng bộ trong tranh chấp. HLV Antonio Puche là người Tây Ban Nha nhưng cách tổ chức phòng ngự thì rất giống Italia, luôn có bọc lót, yểm trợ cho nhau hợp lý và có cả sự tinh quái".

Điều quan trọng, HLV Phạm Minh Đức nhấn mạnh, "bản thân U23 Trung Quốc cũng chơi hay hơn so với các trận trước của họ, tinh thần rất tốt". Và yếu tố này lại không được thể hiện ở các cầu thủ U23 Việt Nam. "Tôi đánh giá U23 Việt Nam chơi không tốt như các trận trước", HLV Phạm Minh Đức đánh giá, "Việc mất Hiểu Minh, một cầu thủ rất quan trọng, dẫn tới mất đi thế trận. Tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng rất nhiều vì đó là trụ cột của đội bóng. HLV Kim Sang-sik cũng có sự thay đổi người nhưng không bù lại được".

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho biết: "Khi U23 Trung Quốc đá sung sức lúc nhập cuộc, tôi lo rằng U23 Việt Nam sẽ tái diễn hiệp 1 trận chung kết với Thái Lan ở SEA Games 33. Hiệp đấu đó chúng ta đánh mất mình và để thua hai bàn trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, trận này hiệp 1 cầu thủ Việt Nam chơi cố gắng, có những lúc bất lợi nhưng cơ bản là có đi có lại và cũng tạo ra những pha nguy hiểm về phía cầu môn của Li Hao. Thế nhưng đầu hiệp 2 thì U23 Trung Quốc bắt đầu chứng tỏ rõ hơn ưu thế về thể lực. So với trận trước, trận này họ thay tới 6 cầu thủ trong đội hình chính, và những người này tạo ra một lực lượng có nền tảng thể chất tốt hơn".

BLV Quang Huy nói tiếp: "U23 Việt Nam càng đá càng lộ ra vấn đề ở hàng công, trong khi nhân sự thay thế không thể tạo ra những phương án khác nhau. Đặc biệt tuyến giữa và trung vệ khi gặp vấn đề lại bí người thay.

Thực tế mà nói, trước trận bán kết, U23 Việt Nam chơi bóng sinh động hơn, cách đá có thể tạo ra nhiều phương án khác nhau. Lối đá của HLV Kim hướng đến sự mở và chủ động. Nhưng rõ ràng, trận đấu này thể lực không bảo đảm, nhiều vị trí không còn là chính mình".

"Cá nhân tôi nhìn nhận, dù sao đây vẫn là giải trẻ. Mỗi thất bại, mỗi trận đấu va vấp bằng thực lực, thực chiến với bóng đá trẻ đều là dịp để các cầu thủ trưởng thành và tiến bộ trong thời gian tới", BLV Quang Huy bình luận.