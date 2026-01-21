Vinicius tỏa sáng, Real Madrid đè bẹp Monaco 6-1 ở Champions League

TPO - Real Madrid đã có màn trình diễn bùng nổ khi đè bẹp AS Monaco 6-1 ở lượt đấu thứ 7 vòng bảng Champions League 2025/26. Tâm điểm của trận đấu là Vinicius Junior, người vượt qua áp lực từ chính khán đài Santiago Bernabéu để tỏa sáng với một bàn thắng và ba pha kiến tạo.

Ngay từ những phút đầu, tiền đạo người Brazil Vinicius hứng chịu không ít tiếng huýt sáo từ một bộ phận khán giả mỗi khi chạm bóng. Tuy nhiên, càng về cuối trận, những phản ứng tiêu cực dần biến mất, nhường chỗ cho sự thán phục khi Vinicius trở thành nhân tố quyết định trong chiến thắng đậm của đội chủ nhà.

Bàn thắng đầu tiên của Vinicius tại Champions League mùa này đến ở phút 63, sau pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ Monaco trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành. Đáng chú ý, Vinicius không ăn mừng về phía khán giả, mà ôm các đồng đội, rồi chạy ra đường biên chia vui cùng tân HLV Alvaro Arbeloa.

Trước đó, Vinicius đã để lại dấu ấn đậm nét với hai pha kiến tạo cho Kylian Mbappe (phút 26) và Franco Mastantuono (phút 51), đồng thời là người thực hiện quả tạt khiến Thilo Kehrer của Monaco phản lưới nhà ở phút 55.

Mbappe là người mở tỷ số cho Real Madrid ngay phút thứ 5, trước khi nhân đôi cách biệt cho đội nhà ở phút 26. Tiền đạo người Pháp hiện đã có 18 bàn thắng tại Champions League cho Real Madrid, thành tích tốt nhất trong 20 trận đầu tiên khoác áo CLB, vượt qua kỷ lục cũ của Cristiano Ronaldo (14 bàn).

Phút 80, Jude Bellingham, một cầu thủ khác cũng từng bị la ó gần đây, ghi bàn ấn định tỷ số 6-1 ở phút 80, khép lại một đêm Champions League đầy cảm xúc tại Bernabeu.

Trên khán đài Bernabeu, một tấm băng-rôn với dòng chữ “Vini, chúng tôi ở bên bạn” được giương cao, phần nào phản ánh sự thay đổi thái độ của người hâm mộ trong suốt 90 phút. Vinicius sau đó được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chiến thắng trước Monaco giúp Real Madrid giải tỏa áp lực sau chuỗi hai thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và cú sốc trước Albacete tại Cúp Nhà vua, những kết quả đã dẫn tới việc HLV Xabi Alonso bị sa thải.

Với chiến thắng này, Real Madrid có 15 điểm sau 7 lượt trận, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League, chỉ xếp sau Arsenal, đội đang toàn thắng cả 7 trận với 21 điểm tuyệt đối. Bayern Munich cũng có 15 điểm nhưng mới thi đấu 6 trận.

Theo thể thức thi đấu, tám đội dẫn đầu sau khi kết thúc 8 lượt trận sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ bước vào vòng play-off, thi đấu loại trực tiếp để tranh 8 suất còn lại vào vòng knock-out.