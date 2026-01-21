Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Chuyên gia đã đúng, Trung Quốc đã khiến U23 Việt Nam bất ngờ

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tấm thẻ đỏ của Phạm Lý Đức hay chấn thương sớm của Hiểu Minh không phải nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra tối 20/1.

anh-chup-man-hinh-2026-01-21-luc-062946.png
U23 Trung Quốc giành chiến thắng xứng đáng khi có trận đấu hay hơn U23 Việt Nam cả về chiến thuật và con người (ảnh AFC)

Trên thực tế trước khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 74, U23 Việt Nam đã để đối phương dẫn sớm 2 bàn từ hiệp 1 trong thế trận lép vế. Chấn thương của Hiểu Minh đầu hiệp 1 khiến hàng thủ U23 Việt Nam gặp khó khăn, đồng thời phần nào khiến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik bị xáo trộn.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy U23 Trung Quốc đã có trận đấu hay hơn cả về chiến thuật và khả năng giải quyết tình huống. Có vẻ như BHL đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik đã bất ngờ trước sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự của đối thủ.

Điều này đã được cảnh báo trước, như khi nhận định với Tiền Phong, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng U23 Trung Quốc có khả năng cởi bỏ lối chơi cũ, đó là thay vì phòng ngự sẽ đá đè mặt U23 Việt Nam. Đối phương cũng có thể tận dụng các tình huống cố định để phát huy lợi thế thể hình, thể lực.

anh-chup-man-hinh-2026-01-21-luc-064248.png

Dự đoán trên khá sát bởi sau nỗ lực ban đầu, U23 Việt Nam dần để mất thế trận vào tay đối phương. Thống kê cho thấy trong hiệp 1, U23 Trung Quốc kiểm soát bóng tới 65% và mạnh hơn trong tranh chấp tay đôi. Bàn thắng đầu tiên của U23 Trung Quốc cũng đến từ một tình huống cố định và ở bàn thứ 2, Xiang Yuwang đã thể hiện khả năng xoay trở, dứt điểm tốt trước vòng vây của các hậu vệ U23 Việt Nam.

Khi đã bị dẫn 2 bàn và lại rơi vào thế mất người, HLV Kim Sang-sik rõ ràng không có nhiều lựa chọn. Bàn thua thứ 3 là hệ quả tất yếu trong bối cảnh U23 Việt Nam thua cả về thế trận và con người.

Ở trận đấu hôm qua, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được cất trên ghế dự bị và khi vào sân anh cũng không thể hiện được nhiều do thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội. Có thể nói, đây là trận đấu các cầu thủ U23 Việt Nam đã không thể hiện được những phẩm chất trước đó ở vòng bảng cũng như tứ kết.

Thành tích vào bán kết vẫn là kết quả đáng khen ngợi với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trận thua U23 Trung Quốc cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để thực sự khẳng định được vị thế khi bước ra đấu trường châu lục.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tiểu Phùng
