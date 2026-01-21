Nhà vô địch thế giới Nguyễn Đình Toàn và một thập kỷ nâng tầm taekwondo Việt

TPO - Không chỉ được biết đến với danh xưng “Hoàng tử quyền” của taekwondo Việt Nam khi từng đứng trên những bục vinh quang cao nhất ở đấu trường thế giới, châu Á và Đông Nam Á, huấn luyện viên Nguyễn Đình Toàn hôm nay còn được nhắc đến như một “thuyền trưởng” kiên định, bền bỉ dẫn dắt hành trình ươm mầm tương lai.

Sinh năm 1986, Nguyễn Đình Toàn là một trong những vận động viên taekwondo biểu diễn quyền giàu thành tích nhất của Việt Nam, với các danh hiệu vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, niềm đam mê võ thuật đã thôi thúc anh chuyển sang công tác đào tạo theo mô hình doanh nghiệp thể thao khoa học, hiện đại.

Từ lớp học nhỏ những ngày đầu cách đây 10 năm, Taekwondo Kids Việt Nam do anh sáng lập hôm nay đã phát triển thành hệ thống 7 cơ sở trải dài từ Hà Nội, Quảng Ninh đến TP. Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ, cựu vô địch thế giới bồi hồi chia sẻ: “Mười năm trôi qua là hành trình của tâm huyết, của tuổi thơ và của sự trưởng thành. Hành trình ấy chưa bao giờ chỉ đơn thuần là dạy võ”.

Với triết lý “Kiên định và vươn xa”, huấn luyện viên Nguyễn Đình Toàn xác định rõ sứ mệnh: kiên định rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng đưa tinh thần thượng võ Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống hiện đại. Anh xây dựng chiến lược đào tạo theo mô hình “kim tự tháp”, lấy phong trào làm nền tảng, sàng lọc và đầu tư chuyên sâu cho các tài năng.

Nguyễn Đình Toàn giành nhiều thành tích trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

"Chúng tôi xây dựng một chân đế phong trào rộng khắp để các con làm quen taekwondo từ nhỏ. Sau 3-4 năm tôi luyện, từ hàng ngàn võ sinh ấy, chúng tôi sàng lọc những nhân tố có tố chất đặc biệt nhất, cử các con thi đấu các giải quốc gia và quốc tế, tạo cơ hội các con lập thành tích xuất sắc để có thể được tuyển chọn vào đội tuyển Hà Nội và tương lai là đội tuyển Quốc gia", HLV Nguyễn Đình Toàn cho biết.

Thành quả thể hiện rõ nét trong năm 2025, khi Taekwondo Kids Việt Nam liên tiếp gặt hái thành tích trên đấu trường quốc tế. Những gương mặt trẻ như Võ Việt Anh (HCV Đông Nam Á, HCĐ châu Á), Nguyễn Phạm Thành Nguyên (HCV Đông Nam Á) đã khẳng định dấu ấn. Riêng tại giải quốc tế Tirak (Thái Lan), đoàn giành 29 huy chương, trong đó có tới 21 HCV.

HLV Nguyễn Đình Toàn cũng bày tỏ sự lạc quan trước những thay đổi từ chính sách thể thao: “Nghị quyết mới của HĐND TP. Hà Nội, lần đầu tiên có cơ chế khen thưởng, hỗ trợ các CLB cơ sở đóng góp vận động viên cho tuyến trên, thực sự là cú hích rất lớn. Điều đó giúp chúng tôi và phụ huynh yên tâm hơn trên con đường đào tạo thể thao bài bản, khoa học và lâu dài”.

Không dừng lại ở mô hình truyền thống, Taekwondo Kids Việt Nam đang chủ động bước vào quá trình chuyển đổi số. Trung tâm ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi tập luyện và kết nối với phụ huynh, hướng tới một hệ sinh thái đào tạo hiện đại.

“Chúng tôi đang hợp tác để đưa AI và công nghệ nhận diện khuôn mặt vào lớp học. Phụ huynh có thể theo dõi sự chuyên cần, quá trình tập luyện của con thông qua ứng dụng trên điện thoại, dù ở bất cứ đâu”, HLV Nguyễn Đình Toàn chia sẻ.

Đáng chú ý, dù ứng dụng công nghệ cao, mục tiêu sâu xa của Trung tâm lại là giúp trẻ em rời xa màn hình ti vi, máy tính. Trong bối cảnh trẻ nhỏ ngày càng phụ thuộc vào thiết bị điện tử, Trung tâm nỗ lực tạo ra môi trường đủ hấp dẫn, đủ kỷ luật để các em tìm thấy niềm vui trong vận động thực tế, trong tinh thần đồng đội và sự nỗ lực bản thân.

Khép lại chặng đường 10 năm với nhiều dấu ấn, Taekwondo Kids Việt Nam đang bước vào thập kỷ mới với tâm thế tự tin hơn. Những hợp tác chiến lược với các trung tâm tại Hàn Quốc và Canada mở ra cánh cửa hội nhập, hướng tới mục tiêu đào tạo nên những công dân toàn cầu, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần và vững vàng về nhân cách.

Một thập kỷ đã qua, và hành trình của nhà vô địch thế giới Nguyễn Đình Toàn vẫn tiếp diễn: âm thầm, bền bỉ, nhưng đủ mạnh mẽ để nâng tầm taekwondo Việt Nam từ gốc rễ.