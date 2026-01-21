Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Arsenal đại phá Inter Milan ở Champions League, Man City thua sốc đội bóng Na Uy

Tiểu Yến
TPO - Pháo thủ thành London đè bẹp Inter Milan 3-1 trong cuộc đối đầu ở Champions League rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam).

anh-chup-man-hinh-2026-01-21-luc-083026.png
Arsenal có chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở vòng bảng Champions League khi đánh bại Inter Milan 3-1 ngay tại San Siro

Ở trận đấu trước đó, một đại diện Anh là Man City bất ngờ thua đậm Bodoe Glimt. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Pep Guardiola bất ngờ nhận liền 2 bàn thua chỉ sau 25 phút thi đấu.

Phút 23, từ đường chuyền của Blomberg, Høgh bật cao đánh đầu đưa bóng qua hai chân thủ thành Donnarumma để mở tỉ số cho đại diện Na Uy. Chỉ 2 phút sau, Man City tiếp tục thủng lưới lần thứ 2 cũng từ tình huống phản công nhanh của đối thủ.

Bước sang hiệp 2, tình hình tưởng như sẽ cải thiện với Man City nhưng hàng thủ đội bóng Anh tiếp tục sơ hở, tạo cơ hội cho Hauge nâng tỉ số lên 3-0. Nỗ lực sau đó của Man City chỉ đổi lại bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 của Cherki ở phút 60. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Rodri ở phút 62 đã khiến Man City không đủ khả năng lật ngược tình thế, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

anh-chup-man-hinh-2026-01-21-luc-083604.png

Kết quả này khiến cho Arsenal thoải mái hơn khi đối đầu Inter Milan bởi Pháo thủ đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 không cần quan tâm 2 lượt cuối. Tuy nhiên, Arsenal vẫn chơi một trận ấn tượng ngay tại San Siro.

Phút thứ 10, sau pha ban bật trong vòng cấm Inter, Jesus chớp cơ hội sút cận thành mở tỷ số trận đấu. Inter Milan nhanh chóng đáp trả với pha làm bàn của Sucic phút 18. Nhưng điều đó không ngăn cản Arsenal áp đảo thế trận trong phần thời gian còn lại.

Phút 31, Saka đá phạt góc cho Trossard đánh đầu cắt ngang khu 5m50, trước khi Jesus đánh đầu nối tung lưới Inter. Chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Arsenal được ấn định ở phút 84 khi Gyokeres thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật trước vòng cấm khiến thủ môn Inter Milan bay hết người nhưng không thể cản phá.

anh-chup-man-hinh-2026-01-21-luc-083321.png

Chiến thắng trước Inter Milan đưa Arsenal nối dài chuỗi trận toàn thắng tại vòng bảng Champions League lên con số 7.

Tiểu Yến
#Vòng bảng Champions League #Arsenal #Inter Milan #Man City #Pep Guardiola

