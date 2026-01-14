Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tân binh Semenyo tỏa sáng, Man City đánh bại Newcastle

Trọng Đạt
TPO - Antoine Semenyo góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Newcastle ngay tại St James’ Park, qua đó giúp thầy trò HLV Pep Guardiola nắm lợi thế rõ rệt trước trận bán kết lượt về Carabao Cup.

screen-shot-2026-01-14-at-065204.png
Semenyo ăn mừng bàn mở tỷ số cho Man City

Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và kiểm soát thế trận trong hiệp 1, trong khi Man City hầu như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào. Phút thứ 4, Jacob Murphy căng ngang một chạm thuận lợi cho Yoane Wissa, song cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại đi vọt xà.

Sang hiệp 2, Newcastle tiếp tục tạo ra sức ép đáng kể. Wissa đánh đầu buộc thủ môn James Trafford phải đẩy bóng trúng xà ngang, còn Bruno Guimaraes sút dội cột dọc.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Khi Newcastle liên tục bỏ lỡ, Man City bình tĩnh chờ thời cơ và trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Phút 60, Semenyo, tân binh trị giá 62 triệu bảng từ Bournemouth mở tỷ số cho Man City bằng pha đệm bóng cận thành, sau tình huống phối hợp tốc độ bên cánh trái giữa Jeremy Doku và Bernardo Silva.

Ngay trước đó, Semenyo đưa được bóng vào lưới Newcastle từ một quả phạt góc, nhưng VAR xác định Erling Haaland đã việt vị và có tác động tới hậu vệ Malick Thiaw, khiến bàn thắng không được công nhận.

screen-shot-2026-01-14-at-065145.png

Những nỗ lực vùng lên muộn màng của Newcastle không mang lại kết quả. Sandro Tonali sút chệch khung thành trong gang tấc, trước khi mọi hy vọng của “Chích chòe” bị dập tắt ở phút bù giờ thứ 8. Từ đường căng ngang của Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki có mặt đúng lúc và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Thất bại này không chỉ khiến Newcastle gặp bất lợi lớn trước trận lượt về, mà còn chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng của họ tại Carabao Cup. Trong khi đó, Man City cho thấy chiều sâu đội hình và sự hiệu quả đáng sợ ở những thời điểm quyết định.

Về phần Semenyo, cầu thủ sinh năm 2000 đang chứng minh anh không phải là một canh bạc mạo hiểm. Khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm gọn gàng và sự trực diện trong các pha xử lý giúp Semenyo nhanh chóng hòa nhập với hệ thống của Guardiola.

Sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City kể từ Sergio Agüero năm 2011 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt thắng Exeter 10-1 tại FA Cup, Semenyo tiếp tục gây ấn tượng trước Newcastle. Màn trình diễn này là lời khẳng định rõ ràng rằng bản hợp đồng trị giá 62 triệu bảng đang phát huy giá trị đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Trọng Đạt
#Man City #Newcastle #Semenyo #Carabao Cup #bóng đá

