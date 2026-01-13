Để tiến xa, 7 cầu thủ của U23 Việt Nam phải vô cùng cẩn trọng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - U23 Việt Nam có tham vọng tiến xa hơn tứ kết. Để theo đuổi mục tiêu này, 7 học trò của HLV Kim Sang-sik cần hết sức cẩn trọng, tránh nhận thêm thẻ vàng ở tứ kết.

afc-u23-asian-cup-2026-match-24.jpg

Trong chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, tất cả đều ngạc nhiên khi tổ trọng tài check VAR một tình huống va chạm không quá nghiêm trọng, sau đó rút thẻ vàng đối với Đình Bắc. Trước đó, ngay đầu trận, Công Phương cũng đã nhận thẻ vàng từ trọng tài Alexander George King người Australia.

Ở trận ra quân, Thái Sơn, Võ Anh Quân và Phạm Minh Phúc là những người ghi tên trong danh sách lĩnh thẻ vàng. Sau đó đến lượt Phạm Lý Đức và Nguyễn Phi Hoàng chịu án phạt tương tự vì các tình huống phạm lỗi ở trận thắng U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1.

Như vậy, U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với 7 cầu thủ dính thẻ vàng, gồm Thái Sơn, Minh Phúc, Anh Quân, Lý Đức, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc. Theo quy định, các cầu thủ nhận thẻ vàng tại vòng bảng không được xoá khi bước vào vòng knock-out. Phải đến vòng bán kết, việc xoá thẻ phạt mới được thực hiện.

Như vậy, U23 Việt Nam phải đặc biệt cẩn trọng trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 22h30 tối 16/1, gặp U23 UAE hoặc U23 Syria. Nếu một trong số 7 cầu thủ nêu trên nhận thêm thẻ vàng, họ sẽ phải vắng mặt ở bán kết trong trường hợp chúng ta giành chiến thắng. Một khi điều này xảy ra, đó là tổn thất lớn bởi cả 7 cái tên đã lĩnh thẻ vàng đều là những nhân tố quan trọng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
