Nhận định U23 UAE vs U23 Syria, 23h30 ngày 13/1: ‘Xem giò’ đối thủ của U23 Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Syria, bảng B giải U23 châu Á 2026 lúc 23h30 ngày 13/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 UAE và U23 Syria. Hai đội sẽ quyết đấu tranh vé vào vòng tứ kết gặp… U23 Việt Nam.

Nhận định U23 UAE vs U23 Syria

Khác với sự phức tạp của bảng A, cục diện bảng B giải U23 châu Á 2026 đã rất rõ ràng sau 2 lượt trận đầu tiên. U23 Nhật Bản sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng, trong khi U23 Qatar cũng sớm bị loại sau 2 trận toàn thua.

Tấm vé thứ hai vào tứ kết của bảng B sẽ được xác định sau trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria vào đêm nay. Đáng chú ý, đội đi tiếp cũng chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tiếp theo. Chính vì vậy, trận đấu này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, U23 UAE và U23 Syria cùng có 3 điểm, nhưng chênh lệch hiệu số bàn thắng thua rất lớn. U23 UAE chỉ -1 (2-3), trong khi U23 Syria -4 (1-5). Điều này dẫn đến cơ hội của hai đội rất khác nhau. U23 UAE chỉ cần hòa, trong khi U23 Syria buộc phải thắng để giành vé vào tứ kết.

Xét tương quan lực lượng và màn trình diễn của hai đội, U23 Syria bị đánh giá thấp hơn U23 UAE khá nhiều. Cho dù gây sốc bằng chiến thắng trước U23 Qatar, nhưng U23 Syria cho thấy vấn đề lớn ở hàng thủ khi thua U23 Nhật Bản 0-5 trước đó.

U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ giàu sức mạnh

Trong bối cảnh phải dâng cao tấn công tìm chiến thắng, U23 Syria khó lòng bảo vệ mành lưới trước U23 UAE. Cần biết rằng hai đội có lực lượng và lối chơi khá tương đồng. Họ thi đấu dựa nhiều vào sức mạnh, với dàn cầu thủ có thể hình tốt. Điều này khiến U23 Syria càng bất lợi hơn khi chịu sức ép phải thắng.

Dù sao, việc U23 UAE và U23 Syria phải quyết đấu với nhau cũng là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Kim Sang-sik trực tiếp “xem giò”, đánh giá đối thủ ở vòng tứ kết. Cả U23 UAE và U23 Syria đều không được phép “giấu bài” ở thời điểm này. Ngoài ra, việc họ thi đấu sau 1 ngày và phải dốc toàn lực cũng ít nhiều giúp U23 Việt Nam chiếm thêm lợi thế.