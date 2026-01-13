'Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc': FIFA ca ngợi màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi U23 Việt Nam

TPO - U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Đình Bắc và màn trình diễn xuất thần của Trung Kiên với 7 pha cứu thua. Bộ đôi này được FIFA ca ngợi, giúp đội nhà dẫn đầu bảng A và tiến vào tứ kết với tinh thần hưng phấn.

U23 Saudi Arabia bước vào trận cuối vòng bảng với quyết tâm cực lớn, và họ thể hiện điều đó bằng những đợt tấn công dồn dập về phía khung thành U23 Việt Nam. Nhưng dù tung ra hàng loạt pha dứt điểm, đội chủ nhà vẫn không một lần chọc thủng lưới, nhờ màn trình diễn xuất thần của thủ môn Trung Kiên. Anh liên tục bay người cản phá, tổng cộng có đến 7 lần cứu thua, trở thành trở thành điểm tựa vững chắc cho đội nhà.

Bên cạnh "lá chắn thép" Trung Kiên, U23 Việt Nam còn hiệu quả trên hàng công. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc một lần nữa chứng tỏ bản năng sát thủ khi tận dụng cơ hội hiếm hoi ở hiệp 2 để ghi bàn duy nhất, giúp đội nhà giành chiến thắng sít sao 1-0.

Pha lập công đến từ một tình huống phản công sắc bén: Đình Bắc khéo léo vượt qua các hậu vệ Saudi Arabia, nhận đường chuyền chính xác từ Ngọc Mỹ, lao xuống rồi dứt điểm quyết đoán ở góc rất hẹp, đánh bại thủ môn đối phương.

Hình ảnh của Trung Kiên và Đình Bắc trên trang FIFA World Cup

Màn trình diễn của Trung Kiên và Đình Bắc nhận được sự chú ý quốc tế. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, ngay cả trang FIFA World Cup cũng phải dành lời khen: “Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc”, dòng trạng thái nổi bật kèm hình ảnh bộ đôi xuất sắc nhất của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á nhấn mạnh: “Với màn trình diễn đầy quyết tâm, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, dẫn đầu bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc Saudi Arabia phải chia tay giải".

Ở tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam nhiều khả năng là U23 UAE hoặc U23 Syria. Dù là ai, Trung Kiên và Đình Bắc đều nhấn mạnh: đội tuyển phải chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ tinh thần đoàn kết và sự tỉnh táo để tiến sâu ở VCK U23 châu Á 2026.