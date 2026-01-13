Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (18h30 ngày 13/1): Đại chiến vì ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tình hình ở bảng C giải U23 châu Á 2026 đang rất căng thẳng. Và nó hứa hẹn sẽ khiến cho trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc trở thành màn đại chiến thực sự.

Nhận định trước trận đấu U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

Ngoài việc Lebanon đã bị loại thì Hàn Quốc, Uzbekistan và Iran vẫn còn nguyên hy vọng đi tiếp tại VCK U23 năm nay. Cả 3 đội đều đại diện cho những nền bóng đá hàng đầu châu Á nên chắc chắn việc dừng bước sớm sẽ khiến họ đối diện với nhiều chỉ trích và hoài nghi. Đó chính là động lực và cũng là trọng trách lớn, thôi thúc U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc giành chiến thắng ở trận đấu quyết định này.

Trước khi bước vào màn so tài, U23 Hàn Quốc đang nắm lợi thế với 4 điểm. Họ thắng 1 và hòa 1. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan đứng ngay phía sau, chỉ thua Hàn Quốc về hiệu số. U23 Iran xếp sau với 2 trận hòa 0-0. Chỉ cần thắng Lebanon và trận Hàn Quốc vs Uzbekistan có kết quả thắng thua là Iran sẽ vào vòng trong.

Trong khi đó nếu U23 Hàn Quốc thắng, họ sẽ đi tiếp và ngược lại với U23 Uzbekistan. Một khi 2 đội hòa, cả 2 sẽ dắt tay vào vòng trong. Nhưng sẽ không dễ để cả 2 “dàn xếp” một trận hòa vì phải hòa có bàn thắng (1-1, 2-2 trở lên), cả Hàn Quốc lẫn Uzbekistan mới đạt mục tiêu. Và cả hai cũng đều hiểu rằng họ phải thắng để tự định đoạt số phận thay vì đặt niềm tin vào đối phương.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

Cả U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đều chưa thể làm hài lòng NHM. U23 Uzbekistan chính là đương kim á quân của giải đấu. Trong ngày ra quân, họ đã thể hiện sức tấn công vũ bão trước Lebanon để dẫn tới 3-0. Nhưng những phút phòng ngự thiếu tập trung ở thời gian cuối đã khiến họ bị đối thủ gỡ lại 2 bàn. Trận đấu tiếp theo với Iran, U23 Uzbekistan bất ngờ tịt ngòi dù tạo ra không ít tình huống nguy hiểm.

Tất cả những gì diễn ra khiến người hâm mộ vẫn đặt nhiều dấu hỏi cho U23 Uzbekistan dù đây được đánh giá là một trong những quốc gia đào tạo trẻ xuất sắc nhất châu Á. Với U23 Hàn Quốc là cảm giác hoài nghi tương tự. Thậm chí trong trận ra quân gặp U23 Iran họ còn bị đối thủ ép trong vài thời điểm. Đến trận đấu với U23 Lebanon, U23 Hàn Quốc bị đối phương dẫn trước và dù thắng thì họ vẫn để thủng lưới tới 2 bàn.

Theo HLV Lee Min-seong, đây là điều khó chấp nhận với đội bóng từng vô địch U23 châu Á năm 2020. "Để trở thành một đội bóng tốt hơn, để trưởng thành hơn, chúng ta phải cảm nhận được nỗi xấu hổ khi để thủng lưới 2 bàn trước một đối thủ như Lebanon.

Cách tiếp cận của chúng ta ở cuối trận đã mắc nhiều sai sót. Chúng ta phải khắc phục điều này và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Uzbekistan. Với Hàn Quốc, tiến vào vòng trong là điều đương nhiên. Chúng ta phải nhắm tới vị trí đầu bảng”, ông nhắn nhủ.

Liệu hôm nay, các học trò của HLV Lee có thể hiện thực hóa được tham vọng đầu bảng của ông?

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc (4-2-3-1): Hong Sung-min; Kang Min-Jun, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha, Bae Hyun-Seo; Kim Yong-Hak, Lee Chan-Wook; Kim Dong-Jin, Kim Do-Hyun, Kang Sang-Yoon; Kim Tae-won U23 Uzbekistan (4-3-3): Boymurodov; Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov; Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev; Esanov, Urinboev, Kholmurodov Dự đoán tỷ số: U23 Uzbekistan 1-0 U23 Hàn Quốc