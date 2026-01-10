Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang ở đỉnh cao quyền lực

Thanh Hải

TPO - Sau chiến thắng U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik lại trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Tràn ngập những bài viết nhắc đến màn trình diễn ấn tượng của Những chiến binh Sao vàng và tài cầm quân của chiến lược gia xứ kim chi.

Yong-woon

1000042939.jpg

Cây viết Keowk Saeng-ho của OhmyStar ca ngợi chiến thuật đỉnh cao của HLV Kim Sang-sik là yếu tố mang lại 2 chiến thắng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026. Ông viết, trước U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam tỏ ra lúng túng trước áp lực của đối thủ,những người có thể hình và sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, nhờ các điều chỉnh khéo léo của HLV Kim Sang-sik, các bất lợi được khắc phục.

"Nhận thức được mục tiêu phải thắng của đối thủ, ông chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công, sơ đồ bốn hậu vệ đổi thành ba hậu vệ, đồng thời giấu các quân bài tẩy trên ghế dự bị.

Khi đối thủ suy yếu, Đình Bắc và Văn Thuận vào sân. Tốc độ, kỹ thuật của họ đã xoay chuyển cục diện và mang lại bàn thắng ngoạn mục phút cuối cùng. Các tính toán tinh tế của HLV Kim Sang-sik đang phát huy hiệu quả, đưa U23 Việt Nam tiến xa".

Phóng viên Jo Yong-woon cũng chung quan điểm khi nhận định HLV Kim Sang-sik đang ở giai đoạn đỉnh cao quyền lực trên sân cỏ và tiếp tục viết nên câu chuyện thành công tại Việt Nam. "Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kyrgyzstan, đội bóng được đánh giá là "ngựa ô" đến từ Trung Đông, qua đó giành được vị trí thuận lợi để tiến vào tứ kết U23 Asian Cup 2026", nhà báo này viết trên SpotvNews.

"Chỉ trong hai năm kể từ khi nắm quyền, HLV Kim Sang-sik đã càn quét danh hiệu tất cả các giải đấu lớn ở Đông Nam Á. Và bây giờ ông lại khiến mọi người thán phục khi ra đấu trường châu Á", Yong-woon viết tiếp.

Hãng truyền thông TF một lần nữa sử dụng cụm từ "phép màu Kim Sang-sik" để nói về chiến thắng của U23 Việt Nam. "Vượt qua sức ép ban đầu từ đối thủ và vượt lên dẫn trước, sau đó bị gỡ rồi có bàn quyết định vì đối thủ phản lưới, U23 Việt Nam đã gia tăng cơ hội tiến vào tứ kết sau hai trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng", trang này bình luận.

Tờ XportsNews cũng cho biết cú đánh đầu của Văn Thuận sau đường chuyền từ Lý Đức đã chạm chân hậu vệ Christian của Kyrgyzstan và đi vào lưới, đồng thời xác nhận Ban tổ chức coi đó là một bàn phản lưới nhà. Tờ này cũng khuyến cáo U23 Việt Nam nên hướng đến vị trí đầu bảng B.

"Mặc dù đang nắm lợi thế, nhưng nếu chỉ về nhì, họ sẽ phải đối đầu với U23 Nhật Bản, đội nhiều khả năng xếp nhất bảng B, ở tứ kết. U23 Nhật Bản tuy gồm các cầu thủ dưới 21 tuổi để chuẩn bị cho Thế vận hội Los Angeles 2028 nhưng đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 ở trận mở màn", XportsNews nhận định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kết quả U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #bàn thắng U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

