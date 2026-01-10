'HLV Kim Sang-sik kiểm soát tốt kịch bản trận đấu và thu lại kết quả có lợi'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo nhận xét của chuyên gia Phan Anh Tú, HLV Kim Sang-sik một lần nữa chứng minh tài năng khi có cách tiếp cận hợp lý, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, điều chỉnh nhân sự hợp lý và kịp thời. Trên hết, ông luôn là người kiểm soát kịch bản trận đấu.

z7414932476373-7ef07535830f92431ff9e703f51b6620-6129.jpg

Mặc dù nhận bàn thua đáng tiếc vào phút cuối hiệp một, nhưng chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong giai đoạn khai cuộc.

"So với trận mở màn gặp U23 Jordan, trận này có sự khác biệt trong cách tiếp cận của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ đây là chiến lược khôn ngoan khi U23 Kyrgyzstan chơi với tâm thế không còn gì để mất.

Chúng ta đã làm chủ lối chơi, đá phòng ngự phản công, chắt chiu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sự chững chạc, khả năng kiểm soát bóng tốt và khai thác những sai lầm bên phía đối phương của U23 Việt Nam cũng rất đáng khen dù đội bạn không phải tay mơ", chuyên gia Phan Anh Tú bình luận.

Một điểm tích cực nữa của U23 Việt Nam, theo chuyên gia Phan Anh Tú, chính là nền tảng thể lực. “Thể lực bây giờ không phải là vấn đề đáng ngại của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Họ cũng rất thông minh khi xử lý điềm đạm, không vội vàng, không đua sức, từ đó điều tiết được sức lực để theo đuổi bàn thắng tới phút cuối cùng”, ông nói.

Với thể lực đủ tốt, U23 Việt Nam đã chiếm lĩnh thế trận và tạo nên sức ép lớn lên phía đối phương với liên tục các pha lên bóng tiềm ẩn sự nguy hiểm. Chuyên gia Phan Anh Tú cũng khen ngợi khả năng thay người chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik khi "đã tung 3 cầu thủ vào sân thay người rất hợp lý, ở thời điểm đối phương xuống sức".

"Những cầu thủ vào sân đều là quân bài tẩy của ông Kim, với Đình Bắc không ngừng gây ra sự khó chịu cho đối thủ hoặc Văn Thuận, người đã ghi bàn thắng quyết định. Nhìn chung, HLV Kim Sang-sik đã kiểm soát tốt kịch bản trận đấu và thu lại kết quả có lợi", ông nhận xét.

Thanh Hải
