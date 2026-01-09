Hòa U23 Trung Quốc bằng đội hình chắp vá, HLV U23 Iraq vẫn bảo lưu quyết định từ chức

TPO - HLV Imad Mohammed của U23 Iraq cho biết lá đơn từ chức của ông đã sẵn sàng được gửi ngay khi VCK U23 châu Á khép lại.

Vào ngày VCK U23 châu Á 2026 chính thức khởi tranh, HLV Imad Mohammed của U23 Iraq đã tuyên bố sẽ từ chức ngay sau khi giải đấu kết thúc. Ỗng cũng giải thích tại sao không nghỉ việc ngay, bởi đặt danh dự quốc gia lên trên hết và không muốn mang danh "phản bội" khi rời bỏ đội vào thời điểm nhạy cảm.

Động thái đầy bất ngờ này đến sau một chuỗi những bực bội của ông trong quá trình chuẩn bị. U23 Iraq trì hoãn đến ngày 6/1 mới sang Saudi Arabia bởi không đủ quân số, và HLV Imad Mohammed phải đợi LĐBĐ Iraq thông qua đề xuất bổ sung thêm cầu thủ ông đưa lên.

Trước đó, các CLB cương quyết không nhả cầu thủ khiến U23 Iraq chỉ tập luyện với... 10 người. Cực chẳng đã, HLV Imad Mohammed phải triệu tập nhiều gương mặt mới, những người còn rất trẻ, chưa từng khoác áo U23 và một số thậm chí còn đang chấn thương. Để làm phức tạp thêm tình hình, HLV 43 tuổi tiết lộ nhiều CLB đã áp đặt ông phải triệu tập những cầu thủ không có trong danh sách.

Ở trận ra quân gặp U23 Trung Quốc ngày 8/1, U23 Iraq chỉ có 18 cầu thủ và 2 thủ môn trong danh sách đăng ký, trong đó có tới 14 người sinh từ năm 2005 trở đi và kinh nghiệm thi đấu hạn chế.

Tuy nhiên chính với đội hình chắp vá và non trẻ này, U23 Iraq đã kiếm được 1 điểm ở trận ra quân khi hòa 0-0 với U23 Trung Quốc. Họ hóa giải thành công sức ép từ đối thủ trong phần lớn thời gian và tạo ra hai cơ hội ăn bàn rõ rệt trong 2 phút cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Imad Muhammad bày tỏ hoàn toàn hài lòng với kết quả cũng như màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt trong hiệp hai khi họ chơi với tinh thần và phong độ cao nhất. Ông cũng nhấn mạnh, đội hình hiện tại thiếu 60-70% cầu thủ chủ chốt và hy vọng những ngày tới có thêm viện binh để hoàn thiện đội hình 23 người.