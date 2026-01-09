Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Mali vs Senegal, 23h00 ngày 9/1: Không có bất ngờ

Thanh Hải
TPO - Nhận định bóng đá Mali vs Senegal, tứ kết CAN Cup 2025 lúc 23h00 ngày 9/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giấc mơ lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2013 của Mali sẽ kết thúc khi chạm trán Senegal, đội bóng đang thể hiện sức mạnh đáng sợ và tìm kiếm chức vô địch thứ hai trong lịch sử.

1263313aa191d5e0dd449eb623114758.jpg

Nhận định trước trận đấu Mali vs Senegal

Mali đã tạo ra kỳ tích khi đánh bại Tunisia ở vòng 1/8 trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người sau khi Woyo Coulibaly nhận thẻ đỏ ở phút thứ 26, đồng thời bị dẫn trước. Đội quân của HLV Tom Saintfiet đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc khi sống sót dưới áp lực, đồng thời kiếm được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Cuối cùng, họ giành chiến thắng trên chấm phạt đền.

Như vậy, Mali đã có mặt ở tứ kết dù chưa giành được chiến thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức tại CAN Cup 2025. Vũ khí của họ chính là kỷ luật phòng ngự và ý chí sắt đá. Bây giờ, Mali đang mơ về tấm vé vào bán kết, điều họ chưa từng đạt được kể từ sau năm 2013. Chỉ có điều, Senegal lại là thách thức quá lớn mà đội bóng của Saintfiet khó có khả năng vượt qua.

Senegal hiện là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở CAN Cup 2025. Ngoại trừ trận ra quân hòa 1-1 với CH Congo, họ ghi 3 bàn vào lưới 3 đối thủ ở các trận tiếp theo, bao gồm màn ngược dòng trước Sudan ở vòng 1/8, từ thế bị dẫn trước 0-1 thành thắng 3-1.

Đội bóng của Pape Thiaw đang rất tự tin với phong độ hiện tại cũng như thành tích đối đầu Mali trong quá khứ, qua đó tiến tới bán kết và tiếp tục theo đuổi chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mali vs Senegal

Mali đã không thể đánh bại Senegal trong cả 7 lần chạm trán đã qua. Họ chỉ kiếm được 3 trận hòa, còn lại thua 4. Về phong độ, Mali trông có vẻ ổn với 7 trận bất bại, nhưng có tới 5 trong số đó là các trận hòa (tính trong 90 phút chính thức). Đáng chú ý, 5 trận gần nhất của họ đều kết thúc với tối đa 2 bàn thắng.

Ngược lại, Senegal thắng 4/5 trận đã qua (còn lại là 1 trận hòa). Mở rộng hơn, ngoại trừ thất bại trước Brazil ở trận giao hữu, Senegal thắng 8 và hòa 1 trận trở lại đây ở mọi đấu trường. Hàng công của đội bóng Tây Phi cũng rất đáng nể, khi luôn ghi ít nhất 3 bàn ở 4/5 trận gần nhất, bao gồm trận thắng Kenya 8-0.

Thông tin lực lượng Mali vs Senegal

Mali mất Woyo Coulibaly bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu vòng 1/8 với Tunisia, trong khi Lassana Coulibaly chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Bên phía Senegal, HLV Pape Thiaw có trong tay đầy đủ những nhân tố tốt nhất khi đội trưởng Kalidou Koulibaly trở lại sau khi hoàn thành án treo giò, hợp với Moussa Niakhate thành cặp trung vệ ở trung tâm hàng thủ. Iliman Ndiaye nhiều khả năng cũng trở lại đội hình xuất và chơi ở vị trí cánh phải trong sơ đồ ba tiền đạo cùng với Sadio Mane và Nicolas Jackson.

Đội hình dự kiến Mali vs Senegal

Mali: Diarra; Dante, Camara, Diaby, Traore; Dieng, Bissouma; Coulibaly, Doumbia, Sangare; Sinayoko

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Koulibaly, Diatta; P. Gueye, I. Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Ndiaye

Dự đoán tỷ số Mali 0-2 Senegal

Thanh Hải
