U23 Việt Nam đối diện 'cái dớp' Trung Á trước trận gặp Kyrgyzstan

TPO - Có thể thường xuyên gây nên cơn ác mộng cho bóng đá Tây Á, thắng Jordan, Kuwait hay Qatar nhưng các đội U23 của Việt Nam từ trước tới nay lại luôn gặp khó khăn khi đối đầu những đại diện Trung Á. Hôm nay, Việt Nam sẽ gặp một trong những nền bóng đá yếu nhất khu vực này và đó là cơ hội để đội tuyển thay đổi cán cân.

Trong lịch sử các sự kiện gồm ASIAD và U23 châu Á, U23 Việt Nam đã gặp nhiều đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá Trung Á như Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan… Đội nhận thất bại nhiều hơn chiến thắng.

Tại ASIAD 2010, đội tuyển trẻ Việt Nam với những Trọng Hoàng, Anh Đức đã thua 2-6 trước Turkmenistan, sau đó thua Iran 0-1. Đội xếp thứ 3 trong bảng nhưng vẫn đi tiếp. Tại ASIAD 2022, Việt Nam thất bại trước Iran với tỷ số 0-4 và bị loại từ vòng bảng.

Trong khi đó Việt Nam thường xuyên đối mặt với Uzbekistan tại sân chơi U23 châu Á. Uzbekistan là tên tuổi hàng đầu ở khu vực Trung Á, mạnh vượt trội những Kyrgyzstan hay Turkmenistan. Vậy nên việc Việt Nam thua Uzbekistan 100% số trận là điều không bất ngờ.

Việt Nam thua Uzbekistan ở U23 châu Á năm 2024

Trong lần đầu tiên gặp gỡ, đội bóng của HLV Park Hang-seo gục ngã trước Uzbekistan 1-2 ở hiệp phụ, trong trận đấu kinh điển dưới tuyết trắng Thường Châu, Trung Quốc. Ở lần thứ 2 tại VCK năm 2024, Việt Nam thua Uzbekistan 0-3. Ngoài ra, Việt Nam cũng thường xuyên gặp Uzbekistan tại các giải giao hữu trên đất Trung Quốc và kết quả chủ yếu là hòa và thua.

Như vậy, Việt Nam đã thua 5 trận trước các đại diện Trung Á, gồm 2 trước Uzbekistan, 1 trước Turkmenistan, 2 trước Iran. Việt Nam chỉ thắng được các đại diện Trung Á 3 lần. Tất cả đều là sân chơi vòng bảng Thế vận hội hay Á vận hội (2-0 trước Afghanistan, 1-0 trước Kyrgyzstan và 4-1 trước Iran).

Như vậy, không có chiến thắng nào diễn ra tại sân chơi U23. Các đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng bất cứ đối thủ Trung Á nào ở giải U23 châu lục và giờ là lúc HLV Kim Sang Sik cùng các học trò chấm dứt cái dớp này.