Thể thao

Google News

Có thể, chiến thắng trước U23 Jordan khởi đầu cho một kỳ tích mới

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tất cả đều sốc khi chứng kiến những gì xảy ra tại King Abdullah Sports City Stadium tối thứ Ba. U23 Việt Nam đã hóa giải dễ dàng U23 Jordan và đánh bại đối thủ trong một trận đấu mà họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với khởi đầu này, có thể lắm, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên kỳ tích của riêng mình tại VCK U23 châu Á 2026.

z7403842331012-a407d684a580044a0bc9102bc3d81e8b.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Ai mà nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026.

Tất cả biết rằng đấu trường châu lục luôn rất khó khăn, và U23 Jordan - đối thủ chúng ta chưa bao giờ đánh bại - đang có phong độ cực cao, đồng thời nuôi tham vọng vào đến chung kết. Nhưng té ra, trận đấu trên sân King Abdullah Sports City Stadium lại là màn phô trương sức mạnh của U23 Việt Nam.

Trước đây, những trận đấu của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik thường bị than phiền là nhàm chán, với lối chơi bóng dài thuần túy và vài đợt lên bóng lẻ tẻ. Đêm diễn ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026 lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác.

1.gif
3.gif
7.gif
12.gif
Các cơ hội rõ rệt mà các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra trước cầu môn U23 Jordan.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã cho thấy họ kiểm soát bóng tốt đến thế nào với sự tự tin, kỹ thuật và liên tục các tình huống phối hợp, ban bật một chạm. Bằng cách đó, họ vừa dễ dàng thoát khỏi vòng kềm tỏa của đối phương, thoát pressing và triển khai lối chơi từ phần sân nhà, sau đó tiếp cận khu vực 1/3 sân U23 Jordan bằng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng, chỉ với vài đường chuyền.

Những gì các cầu thủ đã thể hiện biện minh đầy đủ cho quyết định tạm dừng V.League để hỗ trợ đội tuyển của VFF cũng như VPF. Văn Khang, Đình Bắc rồi Thái Sơn, Xuân Bắc, Hiểu Minh có sự gắn kết đáng kinh ngạc. Những tình huống phối hợp hay lên bóng diễn ra mượt mà và rất ít sai sót. Tất nhiên, nó cũng luôn có mục đích rõ ràng và thực sự hiệu quả.

Hai bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được đều xuất phát từ các tình huống cố định. Một là quả đá phạt góc dẫn đến pha để bóng chạm tay của hậu vệ đối phương, sau đó Đình Bắc dứt điểm thành công quả phạt đền. Và một là tình huống dàn xếp đá phạt góc khác, khi các cầu thủ U23 Việt Nam rất thông minh trong việc lôi kéo hậu vệ U23 Jordan, tạo khoảng trống để Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành.

1-3792.gif
Hai bàn thắng của U23 Việt Nam.

Đó là thành quả của quá trình tập luyện, dàn dựng công phu. Một lần nữa, sự nhuần nhuyễn này hình thành trong một thời gian dài, nhờ vào việc các cầu thủ được tập trung từ cách đây hai tháng.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, việc không ghi bàn từ tình huống mở không làm giảm giá trị của chiến thắng. Những quả phạt góc được tạo ra bởi các đợt tấn công đầy tính đe dọa bên phía U23 Việt Nam. Trong 90 phút, chúng ta thực hiện nhiều cú sút hơn, đồng thời các cơ hội ăn bàn cũng áp đảo đối phương.

Với U23 Jordan, phải đợi đến phút 89 họ mới có cú sút trúng đích đầu tiên - và hoàn toàn không mang lại nguy hiểm cho thủ thành Trung Kiên. Đội bóng vừa cầm hòa U23 Nhật Bản ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026 hoàn toàn bối rối trước thế trận của U23 Việt Nam. Họ gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi và các nỗ lực tạo nên điều gì đặc biệt bên phần sân U23 Việt Nam đều bị phá vỡ nhanh chóng.

1000042870.jpg
z7403759777574-5572a7fd347989ea81e23e80eb42747e.jpg
z7403842302514-7dbdf89a659a96c34d1894b816b147ad.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Cho đến hiệp hai, khi HLV Kim Sang-sik yêu cầu các học trò chơi chậm và chắc để bảo vệ thành quả, đội bóng Tây Á mới có nhiều bóng và đẩy đội hình lên cao. Chỉ có điều U23 Việt Nam lại kiểm soát trận đấu quá tốt, thoải mái đối phó với các quả tạt hay căng ngang vào khu cấm địa.

Sự thoải mái của U23 Việt Nam còn được thể hiện ở quyết định rút 3 trụ cột ra sân ở phút 72, cũng như hai người khác ở những thời điểm khác. HLV Kim Sang-sik dường có hình dung khá cụ thể về những gì sẽ diễn ra, cũng như tin tưởng các nhân tố phụ, để không quá lo lắng trong phần còn lại của trận đấu.

Một điểm đáng khen nữa chính là bản lĩnh cùng sự điềm tĩnh của các tuyển thủ. Từ những người dày dạn kinh nghiệm như Văn Khang, đang có phong độ cao như Đình Bắc hay tân binh Nguyễn Lê Phát hoặc ít ra sân như Đức Anh, Anh Quân đều chơi chững chạc, tự tin và đặc biệt, không có dấu hiệu nào của sự lo lắng. Họ luôn bình tĩnh xử lý ngay dưới áp lực, sẵn sàng cho các cuộc tranh chấp tay đôi và làm chủ ở những tình huống không chiến.

z7403759730185-115a6fd0b61bcb05056dfdb42ced32d6.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Nếu như trước đây, khi bước ra đấu trường lớn, chiến thắng của các đội tuyển Việt Nam thường mang màu sắc của sức mạnh tinh thần, ý chí chiến đấu, thì lần này, đó là chiến thắng của chiến thuật, trí thông minh và năng lực thực sự.

Đây mới là điểm nhấn lớn nhất mà U23 Việt Nam tạo ra ở King Abdullah Sports City Stadium. Không cần may mắn hay khoảnh khắc chói sáng đơn lẻ, đội quân của HLV Kim Sang-sik đánh bại U23 Jordan một cách thuyết phục. Theo cách nói của cộng đồng mạng, họ đá "trên trình" đối thủ.

Trước giải đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói rằng Thường Châu năm 2018 là một thành công, nhưng bây giờ là lúc ông cùng thế hệ hiện tại tạo nên kỳ tích khác.

Sau "Thường Châu tuyết trắng" chúng ta chờ đợi câu chuyện được viết ở "nắng cháy sa mạc Saudi Arabia". Có thể lắm chứ.

Thanh Hải
