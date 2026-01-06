Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các đối thủ ở bảng A nói gì về U23 Việt Nam?

TPO - Trước khi VCK U23 châu Á 2026 chính thức khởi tranh, các đối thủ ở bảng A đã dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam, một đội bóng ngày càng tiến bộ và có triển vọng đi xa.

z7341112182785-044d06feed563cb827f82c627b8251bf.jpg

VCK U23 châu Á 2026 chính thức khởi tranh vào hôm nay với loạt trận ở bảng A. U23 Saudi Arabia với tư cách chủ nhà, đồng thời là nhà vô địch cách đây 4 năm, được coi là ứng viên sáng giá hàng đầu để đăng quang. U23 Jordan cũng có tham vọng cạnh tranh ngôi vương dựa phong độ ấn tượng thời gian gần đây, trong khi U23 Kyrgyzstan lần đầu tham dự là một ẩn số lớn. Và tất nhiên, U23 Việt Nam chắc chắn không phải là cái tên có thể bị coi thường.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các đội bóng thuộc bảng A, trong đó có U23 Việt Nam. Họ thực sự là đội bóng ấn tượng", HLV Edmar de Lacerda của U23 Kyrgyzstan nói, "U23 Việt Nam sở hữu lối chơi kỹ thuật và hiệu quả. Sau khi phân tích một chút về chiến thuật của U23 Việt Nam, chúng tôi nhận thấy bảng đấu này rất khó khăn bởi không đối thủ nào dễ chơi".

Vì cả ba đội cùng ở bảng A đều được đánh giá cao, chiến lược gia người Brazil chỉ đặt mục tiêu "thể hiện mình và tìm kiếm khởi đầu tốt nhất ở trận đấu ra quân gặp U23 Saudi Arabia". "Trận đầu rất quan trọng và chúng tôi cần một kết quả ổn thỏa, sau đó sẽ nghiên cứu thật kỹ về U23 Việt Nam và lên đối sách phù hợp", HLV Edmar de Lacerda nói.

edmar-ingulets.jpg
HLV Edmar de Lacerda của U23 Kyrgyzstan.

Là đội gặp U23 Việt Nam ở loạt mở màn, HLV Omar Najhi của U23 Jordan đương nhiên đã xem xét kỹ lưỡng thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ông đánh giá U23 Việt Nam "là một đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời sở hữu lối đá hiện đại và biết cách tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm".

"Họ cũng tiến bộ rất nhiều và đạt những thành tích tốt trong thời gian qua. Trong đội hình, U23 Việt Nam có những cầu thủ rất nhanh nhẹn và kỹ thuật, bao gồm hai cầu thủ nổi bật, số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Văn Khang). U23 Việt Nam là một tập thể mạnh mẽ và chúng tôi cần ngăn chặn mối đe dọa từ hai cầu thủ này".

HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia cũng có chung quan điểm. Ông ca ngợi "bóng đá Việt Nam đang rất phát triển", đồng thời tiết lộ "đã xem nhiều trận đấu của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026".

"Đội bóng của HLV Kim Sang-sik tuy có khá nhiều nhân tố trẻ nhưng được tổ chức tốt và kỷ luật", cựu danh thủ người Italia cho biết, "Nhưng trước mắt, U23 Saudi Arabia cần tập trung vào trận đấu với U23 Kyrgyzstan trước, sau đó mới chuyển sự chú ý sang U23 Việt Nam".

Thanh Hải
