Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Syria, 18h30 ngày 7/1: Sức mạnh nhà vô địch

Thanh Hải
TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Syria, bảng B VCK U23 châu Á 2026 lúc 18h30 ngày 7/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chất lượng bóng đá trẻ Nhật Bản ở một tầm khác so với phần còn lại của châu Á. Sẽ không nghi ngờ gì về một chiến thắng cho các nhà đương kim vô địch.

542680808-18525622636047125-5758.jpg

Nhận định trước trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Syria

Với tầm nhìn xa, Nhật Bản thường cử đội U23 đến VCK U23 châu Á vào những năm có vé đi Olympic, và đội U21 với các kỳ còn lại. Năm nay cũng tương tự, khi U23 Nhật Bản thực chất là đội U21, với 22/23 cầu thủ chưa quá 20 tuổi. Trong đó, có tới 1/3 là các sinh viên.

Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng của họ suy giảm. Nên nhớ rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá Nhật Bản trưởng thành từ bóng đá Đại học. Kaoru Mitoma là một ví dụ điển hình. Chính với dàn cầu thủ này, U23 Nhật Bản đánh bại dễ dàng 3 đối thủ ở vòng loại, ghi 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Tại VCK U23 châu Á 2026, rơi vào bảng đấu có U23 Qatar và U23 UAE, U23 Nhật Bản cần giành trọn 3 điểm trước U23 Syria để tạo đà cho các trận kế tiếp. Đây không phải nhiệm vụ khó khăn, bởi xét về đẳng cấp, chất lượng đội hình cũng như lối chơi, các nhà đương kim vô địch hoàn toàn vượt trội so với đại diện Tây Á, bất chấp đối thủ này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có phong độ không tệ gần đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Syria

Trước thềm giải đấu, U23 Syria có hai trận giao hữu kín với U23 Việt Nam (thắng 2-1) và U23 Hàn Quốc (thua 0-1). Họ cũng là một trong những đội toàn thắng ở vòng loại, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 3. Sau khi bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2024, lần trở lại này, U23 Syria đang quyết tâm rất cao.

Với U23 Nhật Bản, họ là đội thành công nhất lịch sử giải đấu với 2 lần vô địch (2016, 2024) cùng một lần giành vị trí thứ ba (2022). Đội bóng đến từ xứ mặt trời mọc có tỷ lệ thắng ấn tượng 65% (19/29 trận) và chỉ nhận 6 thất bại trong 6 kỳ tham dự trước đây. Tỷ lệ thắng của U23 Syria chỉ là 28,5% (4/14 trận) và thua 6 trận trong 4 kỳ trước đây. Ngoài ra, U23 Nhật Bản cũng đang có thành tích toàn thắng 5 trận chính thức trong năm 2025 vừa qua.

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Syria

U23 Syria mang tới Saudi Arabia những cầu thủ tốt nhất, bao gồm Can Yahya Moustfa thuộc biên chế Energie Cottbus và Aland Abdi đang khoác áo Roda JC U21.

Bên phía U23 Nhật Bản, họ có tới 7 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài và 8 người là sinh viên các trường Đại học. Nhân tố nổi bật gồm Keisuke Goto của Sint-Truiden, Kento Shiogai đang chơi tại Hà Lan trong màu áo NEC Nijmegen cùng tiền đạo Kaique Kenji thuộc biên chế Cruzeiro.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Syria

U23 Nhật Bản: Uchiyama, Furuya, Honda, Ikeda, Inagaki, Kawai, Nagano, Nwadike, Ozaki, Sugiura, Yada.

U23 Syria: Maksim Sarraf, Ali Al-Rina, Khaled Al-Hage, Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al-Arjah, Aland Abdi, Mahmoud Nayef, Hasan Dahan, Mahmoud Al Aswad, Anas Dahhan, Can Yahya Moustfa.

Dự đoán tỷ số U23 Nhật Bản 2-0 U23 Syria

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #U23 Nhật Bản vs U23 Syria #nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Syria #trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Syria #sự đoán U23 Nhật Bản vs U23 Syria #soi kèo U23 Nhật Bản vs U23 Syria #tỷ lệ U23 Nhật Bản vs U23 Syria #tường thuật U23 Nhật Bản vs U23 Syria

