Nhận định Arsenal vs Liverpool, 03h00 ngày 9/1: Thời cơ bằng vàng

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Liverpool, vòng 21 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 9/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Liverpool. Arsenal có thời cơ tuyệt vời để bứt phá trong cuộc đua vô địch mà họ không nên bỏ lỡ.

Nhận định Arsenal vs Liverpool

Rạng sáng nay, Man City tiếp tục gây thất vọng khi để Brighton cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Etihad. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola trong “mùa lễ hội” của bóng đá Anh. Từ chỗ bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch, Man City đã hụt hơi.

Tương tự như Man City, một đối thủ khác từng gây áp lực cho Arsenal trong thời gian qua là Aston Villa cũng bị Crystal Palace cầm chân. Với kết quả này, Pháo thủ có thời cơ bằng vàng để bứt phá, độc chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 21. Nếu thắng Liverpool, họ sẽ bỏ xa Man City và Aston Villa 8 điểm. Đây là cơ hội mà đội bóng của HLV Mikel Arteta không được phép bỏ lỡ nếu muốn xóa dớp về nhì ở Ngoại hạng Anh.

Về lý thuyết, tiếp đón Liverpool không phải nhiệm vụ đơn giản với Arsenal. Mùa trước, Liverpool chính là đội vượt qua Arsenal để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. The Kop hiện tại không còn là đội bóng thắng như trẻ che cách đây một năm. Ngược lại, nhà đương kim vô địch bộc lộ vô số vấn đề và thậm chí đối mặt với nguy cơ mất vé dự Cúp C1 châu Âu.

Loại bỏ Salah chưa thể giúp Liverpool ổn định hơn

Sau khi HLV Arne Slot thẳng tay loại bỏ Mo Salah, Liverpool phần nào hồi phục với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, các chấn thương liên tiếp của Isak và Hugo Ekitike khiến The Kop đánh mất sự sắc bén cần thiết. Bên cạnh đó, hàng thủ của Liverpool đã đánh mất sự chắc chắn quen thuộc và dễ mắc sai lầm hơn.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cho thấy sức mạnh chiều sâu và sự hiệu quả đáng sợ. Pháo thủ đã phải vật lộn với “bão chấn thương” suốt thời gian vừa qua. Họ cũng có những thời điểm rơi vào bế tắc, nhưng vẫn biết cách vượt lên để giành các chiến thắng quan trọng. Trận thua Aston Villa giống như “tai nạn” với thầy trò HLV Mikel Arteta và giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Arsenal đã thắng hai trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước nhà đương kim vô địch, đánh bại Man City ở cả hai mùa giải 2023-24 và 2024-25. Lần gần nhất họ làm được điều này là trong ba mùa giải liên tiếp từ 1961-62 đến 1963-64, khi họ đánh bại Tottenham, Ipswich Town và Everton.

Và phong độ sân nhà của họ gần đây rất xuất sắc, thắng cả bảy trận đấu Premier League gần nhất trên sân Emirates. Chỉ một lần duy nhất dưới thời Arteta họ có chuỗi trận thắng dài hơn như vậy, đó là 10 trận liên tiếp thắng trên sân nhà từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2022.

Khả năng tấn công xuất sắc của Gabriel có thể lại là yếu tố quyết định vào rạng sáng mai, khi Arne Slot nhấn mạnh màn trình diễn tệ hại của Liverpool trong các tình huống cố định trong suốt kỳ nghỉ lễ. The Kop đã để thủng lưới nhiều bàn nhất từ các tình huống cố định tại Premier League mùa này (13 bàn, ngang bằng với Bournemouth), với 46,4% số bàn thua đến từ những tình huống này.

Trong khi đó, Arsenal dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng (12, cùng với Leeds United ) và số bàn thắng kỳ vọng (9.9 xG) từ các tình huống cố định. Liverpool cũng gặp khó khăn trong các tình huống cố định tấn công, xếp thứ 18 trong giải đấu về xG từ các tình huống chết (4.7).

Nhưng đội khách sẽ phải lo lắng về nhiều thứ hơn là những quả đá phạt và phạt góc, bởi Bukayo Saka đã thể hiện khả năng ghi bàn vào lưới Liverpool trong những năm gần đây. Ngôi sao người Anh đã ghi bàn trong cả ba trận đấu gần nhất của Arsenal trên sân nhà gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử giải đấu, chưa có cầu thủ Arsenal nào từng ghi bàn trong bốn trận liên tiếp trên sân nhà gặp Liverpool.