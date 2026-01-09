Nhận định bóng đá Cameroon vs Morocco, 02h00 ngày 10/1: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Cameroon vs Morocco, Cúp châu Phi 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cameroon và Morocco sẽ so tài ở tứ kết AFCON trong bối cảnh cả hai đều thể hiện bản lĩnh đáng nể tại vòng loại trực tiếp, hứa hẹn tạo nên trận đấu cân não.

Cameroon vs Morocco là hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Nhận định Cameroon vs Morocco

Cameroon giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết AFCON sau chiến thắng đầy thử thách trước Nam Phi tại vòng 16 đội. Lối chơi kỷ luật, ưu tiên phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh tiếp tục là nền tảng giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn.

Những đặc điểm ấy được tái hiện rõ nét trong cuộc đối đầu với Nam Phi, khi Cameroon kiểm soát tốt khu trung tuyến và tận dụng hiệu quả các cơ hội hiếm hoi. Bàn thua muộn phần nào phơi bày sự mong manh vốn có ở các trận đấu loại trực tiếp, song cũng cho thấy bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm khi biết cách vượt qua thách thức.

Cameroon từ lâu đã được xem là thế lực lớn của bóng đá châu Phi với 5 chức vô địch AFCON trong lịch sử. Dù lần gần nhất đăng quang đã từ năm 2017, họ vẫn luôn được đánh giá cao ở các vòng knock-out nhờ kinh nghiệm và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Đáng chú ý, hành trình đến giải đấu năm nay của Cameroon không hề bằng phẳng. Những bất ổn ngoài sân cỏ, bao gồm việc thay đổi huấn luyện viên vào phút chót, mâu thuẫn trong nội bộ liên đoàn, cùng sự vắng mặt của các trụ cột như Andre Onana hay Vincent Aboubakar từng khiến người hâm mộ lo ngại. Việc không thể giành vé dự World Cup 2026 càng làm gia tăng áp lực. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn vượt qua sóng gió để tiến sâu và nuôi hy vọng lọt vào bán kết.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Morocco bước vào tứ kết với hành trang là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tanzania. Màn trình diễn này tiếp tục khẳng định sự chắc chắn của đội chủ nhà trong các trận đấu mang tính sinh tử.

Dù đôi lúc gặp khó trong khâu dứt điểm, đặc biệt ở trận gặp Tanzania, Morocco vẫn thể hiện sự điềm tĩnh - yếu tố then chốt ở các vòng loại trực tiếp. Đội bóng Bắc Phi đang nuôi tham vọng giành danh hiệu AFCON đầu tiên kể từ năm 1976, với chuỗi phong độ ấn tượng kéo dài suốt hơn một năm qua.

Xét về đối đầu, Cameroon đang nắm lợi thế tại AFCON khi chưa từng thất bại trước Morocco. Tuy nhiên, cán cân lịch sử gần đây lại nghiêng về “Sư tử Atlas”, những người đã thắng hai lần chạm trán gần nhất sau quãng thời gian dài không thể khuất phục “Những chú sư tử bất khuất”.

Cuộc so tài sắp tới vì thế không chỉ là màn đấu trí giữa hai trường phái bóng đá khác nhau, mà còn là phép thử cho tham vọng và bản lĩnh của hai ứng viên nặng ký trong hành trình chinh phục AFCON năm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Cameroon vs Morocco

Morocco đang sở hữu chuỗi 21 trận bất bại, trong đó có 18 chiến thắng, 3 trận hòa.

Cameroon thi đấu 13 trận kể từ năm 2025. Họ đạt thành tích thắng 7, hòa 4, thua 2.

Hai đội tuyển gặp nhau 13 lần. Cameroon có thành tích đối đầu tốt hơn với 7 chiến thắng và chỉ nhận 2 thất bại.

Thông tin lực lượng Cameroon vs Morocco

Cameroon không có sự phục vụ của Darlin Yongwa.

Morocco thiếu Azzedine Ounahi do chấn thương cơ chân.

Đội hình dự kiến Cameroon vs Morocco

Cameroon: Epassy; Kotto, Tolo, Malone; Nagida, Namaso, Baleba, Ebong, Tchamadeu; Mbeumo, Kofane.

Morocco: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, Al Aynaoui, Saibari; Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi.

Dự đoán tỷ số Cameroon 1-2 Morocco