Nhận định Nam Phi vs Cameroon, 02h00 ngày 5/1: Trận chiến đỉnh cao

TPO - Nhận định bóng đá Nam Phi vs Cameroon, CAN 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều đứng thứ hai ở bảng đấu của mình, nhưng chắc chắn Cameroon được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều hơn.

Nhận định trước trận đấu Nam Phi vs Cameroon

Đội tuyển quốc gia Nam Phi đã tiến vào vòng loại trực tiếp của Cúp bóng đá châu Phi sau chiến thắng đầy khó khăn trước Zimbabwe. Đối thủ đã chơi rất kiên cường dù bị đánh giá thấp. Thế nên Nam Phi phải nhờ tới những phút cuối bùng nổ thì mới có thể giành thắng lợi.

Chiến thắng đầy khó khăn này đã giúp Nam Phi giành vị trí thứ hai bảng B, qua đó giành được một suất vào vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó ở vòng bảng, con đường của Cameroon đỡ chông gai hơn. Họ thắng các đối thủ yếu và chỉ chịu thất bại sít sao trước đội đầu bảng Ai Cập (0-1). Cameroon nhìn chung thi đấu chưa đúng với tiềm lực của mình. Cameroon cũng chưa mang tới cảm giác hài lòng khi họ chưa thực sự cải thiện phong độ kể từ thất bại ở vòng loại World Cup 2026.

Nam Phi mang theo đội hình được kết hợp giữa kinh nghiệm và những tài năng trẻ đang nổi lên trong suốt CAN 2025. Đội tuyển này không sở hữu những ngôi sao lớn như của Senegal, Nigeria hay chính Cameroon nhưng ở đấu trường châu lục, họ vẫn giữ vững vị thế của mình. Nam Phi đã vô địch giải đấu trên sân nhà năm 1996 và có những chiến thắng đáng chú ý ở vòng 16 đội trước Ai Cập năm 2019 cũng như Morocco năm 2023.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nam Phi vs Cameroon

Một điểm đáng chú ý trong trận đấu này là sự hiện diện của Broos trên băng ghế huấn luyện của Nam Phi. Huấn luyện viên người Bỉ chính là người cũ của Cameroon. Ông từng dẫn dắt Cameroon đến chức vô địch CAN năm 2017 và mang đến những thay đổi quan trọng trong lối chơi cho đội tuyển này.

Và giờ, ông đang tái hiện điều đó với tuyển Nam Phi. Nhờ sự can thiệp của Broos, Nam Phi duy trì chuỗi trận ấn tượng với 14 trận liên tiếp chỉ thua 1. Còn lại, họ thắng 8. Những kết quả tốt trước Algeria và Nigeria cho thấy rằng Nam Phi đã sẵn sàng cạnh tranh để trở thành một trong những thế lực hàng đầu châu lục.

Trong khi đó, Cameroon vẫn chưa thực sự là chính mình. Đội hình sở hữu Bryan Mbeumo, một trong những cái tên đắt giá nhất lục địa đen (75 triệu euro) nhưng lối chơi chung của Cameroon rất đơn điệu. Nếu như 14 trận gần nhất Nam Phi chỉ thua 1 thì Cameroon thua tới 4. Và những trận thua ấy đã khiến họ lỡ cơ hội dự World Cup 2026, điều mà Nam Phi đang hơn họ. Hôm nay, kinh nghiệm và bản lĩnh của Nam Phi, bên cạnh đó là tài cầm quân của HLV Broos sẽ được thể hiện để đưa họ tiến vào vòng trong.