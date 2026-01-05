Nhận định vòng 16 cúp châu Phi Ai Cập vs Benin, 23h00 ngày 5/1: Chênh lệch trời vực

TPO - Nhận định bóng đá Ai Cập vs Benin, Cúp châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ai Cập và Benin sẽ đối đầu nhau ở vòng 16 đội Cúp châu Phi! Không nghi ngờ gì nữa, đội quân của Mohamed Salah được đánh giá cao hơn, sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rõ ràng.

Nhận định trước trận đấu Ai Cập vs Benin

Đội tuyển quốc gia Ai Cập đã xuất sắc vượt qua vòng bảng Cúp châu Phi với thành tích bất bại. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hossam Hassan, họ giành được 7 trên tổng số 9 điểm, đứng đầu bảng B. Trong trận đấu mở màn, Những Pharaoh đánh bại Zimbabwe với tỷ số 2-1, tiếp theo là chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, và kết thúc vòng bảng với trận hòa không bàn thắng trước Angola, một trận đấu mà họ không còn nhiều động lực khi đã chắc chắn dẫn đầu bảng.

Về lối chơi, Ai Cập đang thể hiện thứ bóng đá thực dụng tại Cúp bóng đá châu Phi lần này, kết hợp giữa phòng ngự kỷ luật với những pha phản công chớp nhoáng dựa trên tốc độ từ hai bên cánh. Đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách khéo léo, tận dụng kinh nghiệm dày dặn của các cầu thủ gạo cội trong đội hình như El Shenawy, Trezeguet hay Salah…

Không chỉ ở chiến dịch lần này mà tại vòng loại World Cup 2026 trước đó, Ai Cập cũng triển khai thứ bóng đá thực dụng. Hiệu quả của họ luôn là tối đa dù Ai Cập chỉ ghi 1 bàn mỗi trận.

Những con số đã chỉ ra điều đó. Trong 10 trận gần nhất, trung bình đội tuyển này chỉ ghi trung bình 1,1 bàn thắng. Nhưng vấn đề là họ phòng ngự rất chắc chắn. Ai Cập chỉ để thủng lưới 0,5 bàn mỗi trận ở giai đoạn vừa qua. Như chính tại CAN 2025, họ là đội tuyển chơi phòng ngự tốt nhất với chỉ 1 lần thủng lưới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ai Cập vs Benin

Benin thì không được đánh giá cao như thế. Đội tuyển này nằm ở bảng D, nơi họ đã giành được vị trí thứ 3 và tiến vào vòng play-off. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gernot Rohr, họ đã giành được 3 trong tổng số 9 điểm tối đa. Ở vòng đầu tiên, "Những chú sóc" đã để thua CHDC Congo với tỷ số 0-1, sau đó họ giành chiến thắng 1-0 trước Botswana và chịu thất bại 0-3 trước Senegal trong trận đấu cuối cùng.

Tại giải đấu này, Benin thể hiện lối chơi thể lực và kỷ luật, tập trung vào hàng phòng ngự nhiều lớp và những pha tranh chấp quyết liệt trên mọi khu vực sân để hạn chế sức mạnh của đối phương. Về mặt tấn công, đội bóng dựa vào sức mạnh thể chất của các cầu thủ và những pha chuyển đổi tấn công nhanh chóng, nhằm tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Nhưng nhìn chung, chất lượng lối chơi của Benin vẫn là không cao. Những con số không biết nói dối. Benin ghi trung bình 0,9 bàn thắng và để thủng lưới 1,2 bàn mỗi trận ở 10 lần ra sân vừa qua. Tại vòng 1/8 này, họ nằm trong nhóm 3 đội có hàng công tệ nhất với vẻn vẹn 1 bàn.

Đội hình Benin chủ yếu là những cầu thủ vô danh với người đắt nhất cũng chỉ dừng lại ở 2 triệu euro. Tổng giá trị Benin chỉ bằng 1/10 Ai Cập (13,4 và 136 triệu euro). Và sự khác biệt ấy sẽ được phản ánh trên bảng tỷ số.