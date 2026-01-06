U23 Saudi Arabia nhọc nhằn hạ Kyrgyzstan dù đá hơn người gần cả trận

TPO - Saudi Arabia cuối cùng cũng ghi được bàn thắng mở ra chiến thắng. Akran băng xuống bên cánh phải và tung ra cú đá căng như điện. Bàn thắng này giúp chủ nhà giành 3 điểm đầy nhọc nhằn trước Kyrgyzstan. Nhìn những gì Kyrgyzstan đã thể hiện, Việt Nam chắc chắn sẽ phải rất dè chừng khi gặp đối thủ này ở lượt trận thứ 2.

report Hết giờ! 90+9': Dù có lợi thế hơn người từ sớm, U23 Saudi Arabia phải rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó tạo khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026. report Phạt góc 90+5': U23 Kyrgyzstan được hưởng phạt góc, nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị hậu vệ U23 Saudi Arabia đánh đầu phá ra. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ. report VÀO! U23 Saudi Arabia mở tỷ số 88': Al Ghamdi lập siêu phẩm với cú sút hiểm hóc từ góc hẹp, bóng căng và găm thẳng vào góc xa khung thành đối phương. Musab, sau khi bỏ lỡ phạt đền trước đó, đã chuộc lỗi bằng pha kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội lập công. report Cơ hội 82': Al Elewai băng xuống tốc độ và tung cú đánh đầu nhanh, nhưng bóng vẫn đi thiếu hiểm hóc, chưa thể mang về bàn thắng. report Không vào!!! 77': Trên chấm phạt đền, Musab tung cú sút về góc trái nhưng thủ môn Nurlanbekov phản xạ tuyệt vời, bay người cứu thua thành công. report Penalty! 75': Cầu thủ U23 Kyrgyzstan để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền. report U23 Kyrgyzstan thiếu cơ hội 70': U23 Kyrgyzstan vẫn chưa thể triển khai bóng lên phía trên, chủ yếu chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp từ đối thủ. report U23 Saudi Arabia thay người đầu tiên 64': Đội chủ nhà thực hiện sự thay đổi người đầu tiên: Musab Al Juwayr vào sân thay thế Al Zubaidi. report Thủ môn U23 Kyrgyzstan cứu thua 63': Trong một tình huống tấn công của đội chủ nhà, thủ môn Nurlanbekov đã băng ra chủ động và kịp thời cản phá cú sút của Al Zubaidi. report U23 Kyrgyzstan tiếp tục thay người 61': Yryskeldi Madanov vào sân thay Kimi Merk. report Chấn thương 58': Toktonaliev bị đau sau pha va chạm với Kimi Merk và phải nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế. report Al Ghamdi đi bóng kỹ thuật 53': Al Ghamdi có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ U23 Kyrgyzstan, nhưng cú dứt điểm của anh chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Nurlanbekov. report Nurlanbekov xuất sắc 49': Cầu thủ U23 Saudi Arabia tung cú sút cực căng về phía khung thành, nhưng thủ môn Nurlanbekov đã xuất sắc cản phá. report Hiệp hai bắt đầu 46': U23 Kyrgyzstan có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. Nursultan Toktonaliev vào sân thay Murzakhmatov. report Hết hiệp 1 45+6: Dù có lợi thế hơn người từ phút 35 và hoàn toàn kiểm soát thế trận, U23 Saudi Arabia vẫn không thể tận dụng thành công cơ hội. Hai đội rời sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0. report U23 Saudi Arabia bế tắc 45+2': Dù chơi hơn người, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm bàn thắng trước hàng thủ kỷ luật của đội khách U23 Kyrgyzstan. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. report U23 Saudi Arabia kiểm soát thế trận 42': Sức ép tiếp tục được U23 Saudi Arabia tạo ra. Đội chủ nhà kiểm soát bóng trên 70% và dồn ép đối thủ về phần sân nhà. report Datsiev bị đau 39': Datsiev nằm sân sau pha vào bóng của hậu vệ Saudi Arabia, nhưng trọng tài không xác định đó là phạm lỗi. report Thẻ đỏ 35': Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi xác định Sharshenbekov giẫm thô bạo vào mắt cá chân Abdulrahman. report VAR vào cuộc Abdulrahman đi bóng bên cánh phải rồi ngã xuống sau va chạm với cầu thủ đội khách Shashenbekov. Trọng tài tạm dừng trận đấu để kiểm tra VAR. report Cơ hội cho Majed 24': Majed tiếp tục có cơ hội mở tỷ số cho U23 Saudi Arabia. Sau pha phá bóng hớ hênh của hậu vệ đội khách, anh vung chân dứt điểm cực nhanh nhưng bóng lại đi chệch khung thành. report Thủ môn U23 Saudi Arabia chơi tập trung 20': Pha bật cao đánh đầu bất ngờ của trung vệ U23 Kyrgyzstan nhưng không gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà. report Nguy hiểm 14': Cầu thủ vừa vào sân Majed tung cú sút cực căng ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn. Hàng thủ đội khách suýt chút nữa phải ôm hận sau khoảnh khắc mất tập trung. report Thay người 13': U23 Saudi Arabia thay người bất đắc dĩ. Majed vào sân thay Radif vừa dính chấn thương. report Radif bị đau 9': Đội trưởng U23 Saudi Arabia Radif ra dấu bị đau, trận đấu tạm dừng để các bác sĩ kiểm tra. report Phạt góc đầu tiên 4’: U23 Kyrgyzstan được hưởng phạt góc nhưng cú tạt vào cột gần không gây được nguy hiểm cho đội chủ nhà. report Trận đấu bắt đầu Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan trên SVĐ King Abdullah Sports City. U23 Saudi Arabia là đội giao bóng trước. report Sơ đồ 2 đội report Đội hình xuất phát U23 Kyrgyzstan Yasmanaliev, Brauzman, Polev, Balbakov, Datsiiev, Madanov, Murzakhmatov, Shashenbekov, Bekbediov, Merk Kimi, Almazbekov report Đội hình xuất phát U23 Saudi Arabia Youssef, Alobaid, Al Asiri, Dosari, Al Najdi, Alelewai, Al Jaber, Al Ghamdi, Al Juwayr, Radif, Alkhaibari

Trong lịch sử các VCK U23 châu Á, những đội lần đầu góp mặt thường gặp không ít khó khăn khi phải “ra biển lớn”. U23 Kyrgyzstan cũng không ngoại lệ, nhất là khi thử thách đầu tiên của họ lại chính là chủ nhà Saudi Arabia, đội bóng đang được xem như “ngọn núi” của bảng đấu.

U23 Saudi Arabia bước vào giải với vị thế của nhà vô địch 2022 và quyết tâm giành cúp ngay trên sân nhà. Phong độ của “Chim ưng xanh” trong năm 2025 là lời khẳng định rõ ràng cho tham vọng đó. Chức vô địch U23 Arabian Gulf Cup 2025, với hành trình bất bại trước những đối thủ giàu truyền thống như Iraq hay UAE, cho thấy đội bóng này không chỉ mạnh về lực lượng, mà còn rất ổn định về lối chơi.

Sức mạnh của U23 Saudi Arabia đến từ sự kết hợp hài hòa giữa tập thể gắn kết và những cá nhân đã sớm được “va chạm” ở môi trường đỉnh cao. Nhiều gương mặt trong đội hình đang thi đấu tại Saudi Pro League, giải đấu khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh.

Đáng chú ý, Salem Al-Najd, Rakan Al-Ghamdi và Abdulaziz Al-Elewai đều là đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, trong khi Abdullah Radif trưởng thành từ lò Al Hilal. Những trải nghiệm đó giúp các cầu thủ trẻ Saudi Arabia chơi bóng tự tin, tốc độ và giàu tính tổ chức.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đến VCK U23 châu Á lần đầu tiên nhưng không kém phần tự hào. Việc đứng đầu bảng E vòng loại, xếp trên cả U23 Uzbekistan, là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng hành trình vòng loại của họ tương đối thuận lợi, khi các trận thắng trước Palestine và Sri Lanka đã tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối hòa với Uzbekistan.

Quá trình chuẩn bị của U23 Kyrgyzstan cũng khá nghiêm túc, với chuyến tập huấn kéo dài tại UAE. Dẫu vậy, việc thiếu những trận cọ xát chất lượng ở đẳng cấp tương đương vẫn khiến đội bóng Trung Á bộc lộ hạn chế về kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực. Trận thua đậm 0-8 trước U21 Nga trong một trận giao hữu gần đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

Về lối chơi, U23 Kyrgyzstan mang đậm màu sắc bóng đá Trung Á: thiên về thể lực, kỷ luật và phòng ngự số đông. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động lùi sâu, ưu tiên bảo vệ khu vực trung tuyến và vòng cấm, thay vì mạo hiểm chơi đôi công với đối thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên, trước một U23 Saudi Arabia sở hữu tốc độ, khả năng phối hợp trung lộ linh hoạt và nhiều phương án tấn công biên, việc giữ sạch lưới trong thời gian dài là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với U23 Kyrgyzstan.