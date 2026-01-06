Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan, 18h30 ngày 6/1: Khởi đầu thắng lợi

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Jordan, bảng A VCK U23 châu Á 2026 lúc 18h30 ngày 6/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Để tiến vào tứ kết, U23 Việt Nam cần một kết quả tốt ở trận ra quân gặp U23 Jordan. Mặc dù có những khó khăn, nhưng với tinh thần lên cao cùng tài dụng binh của HLV Kim Sang-sik, một chiến thắng không phải là không thể.

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan

HLV Kim Sang-sik đã công khai nói về mục tiêu tiến vào tứ kết, và chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được điều đó. Như đã biết, HLV 49 tuổi có thể không phải nhà chiến thuật đại tài, nhưng ông lại xuất sắc trên khía cạnh thiết lập chiến lược để phục vụ mục đích chiến thắng. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng là một nhà tâm lý bậc thầy khi có thể thúc đẩy tinh thần các cầu thủ, khiến họ vượt qua giới hạn và tạo nên khoảnh khắc xoay chuyển cục diện trận đấu.

Những phẩm chất này chắc chắn sẽ được phát huy tối đa ở VCK U23 châu Á 2026, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục, khác hẳn với các đối thủ mà U23 Việt Nam từng đánh bại tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hay SEA Games 33. Tuy nhiên, chính bởi bị đánh giá yếu hơn, đặc biệt trước U23 Jordan đang có phong độ cao và đầy tham vọng, HLV Kim Sang-sik có thể thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công yêu thích.

Cơ sở để ông tự tin chính là hàng thủ chắc chắn đã giữ sạch lưới trong chiến dịch vòng loại và chỉ nhận 3 bàn thua trong cả SEA Games 33. Ngoài ra, sau thời gian dài tập luyện, U23 Việt Nam đã xây dựng một lối chơi tập thể gắn bó, cũng như mài giũa các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Chỉ cần Đình Bắc, Văn Khang và đồng đội tận dụng tốt các cơ hội có được, đánh bại U23 Jordan không phải nhiệm vụ bất khả thi.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Jordan đang có chuỗi 9 trận bất bại, ngoài 2 trận giao hữu kín hòa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản mới đây. Hàng phòng ngự của họ cũng rất ấn tượng khi giữ sạch lưới 6 trận và không bao giờ nhận quá 1 bàn thua trong giai đoạn này. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam cũng không kém cạnh với thành tích toàn thắng 11 trận chính thức gần nhất và 7 trong số đó sạch lưới.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam vào tứ kết ở hai kỳ đã qua trong khi U23 Jordan đều bị loại ngay từ vòng bảng. Ở kỳ trước, chúng ta thắng 2/4 trận đã chơi còn U23 Jordan hòa 1 thua 2 sau 3 trận.

Trong quá khứ, hai đội đã ba lần chạm trán. Kết quả, U23 Jordan thắng hai và hòa một, bao gồm chiến thắng 3-1 tại VCK U23 châu Á 2016 và trận thắng luân lưu trong trận giao hữu năm 2024.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi Bùi Vĩ Hào, người mới trở lại sau chấn thương không lâu lại phát sinh chấn thương chỉ hai ngày trước trận ra quân. Đó là lý do tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát trở thành người thay thế trong danh sách cuối cùng. Trước đó, Thanh Nhàn cũng gặp vấn đề và đang chạy đua với thời gian để có thể tham dự VCK U23 châu Á 2026. Người cuối cùng hoàn thiện danh sách 23 cầu thủ là thủ môn Nguyễn Đình Hải. Được chọn để thay thế Nguyễn Tân chấn thương, anh đã bay sang Saudi Arabia trong tối 5/1 sau khi hoàn tất thủ tục visa.

Bên phía U23 Jordan, hậu vệ Ahmad Al-Moghrabi dính chấn thương ở trận giao hữu với Nhật Bản. Anh chắc chắn vắng mặt ở trận ra quân và chỉ hy vọng tái xuất trong lượt trận thứ hai.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh; Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc; Quốc Việt, Đình Bắc. U23 Jordan: Murad Al Faluji; Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha; Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi; Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam 1-0 U23 Jordan

