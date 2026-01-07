Nhận định Man City vs Brighton, 2h30 ngày 8/1: Chủ nhà trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Brighton, Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 2h30 ngày 8/1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Sau trận hòa cay đắng trước Chelsea, Man City phải thắng Brighton để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Nhận định Man City vs Brighton

Thầy trò HLV Pep Guardiola nếm trái đắng khi bị Chelsea cầm hòa 1-1 ở trận gần nhất. Trên sân nhà, Man City đã chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số do công Reijnders. Song, bàn thắng muộn của Enzo Fernandez khiến "The Citizens" đánh rơi 2 điểm quý giá trên sân nhà, để rồi bị Arsenal nới rộng cách biệt.

Hai trận liên tiếp, Man City bị Sunderland và Chelsea cầm hòa. Khoảng cách giữa đội chủ sân Etihad và Arsenal đã bị nới lên thành 6 điểm. Và ở ngay phía sau, Man City chỉ đứng trên Aston Villa nhờ hiệu số. Đó là báo động cho Man City, khiến họ buộc thắng Brighton hoặc tiếp tục sa lầy trong cuộc đua vô địch.

Bên kia chiến tuyến, Brighton đang đứng thứ 10 trên BXH. Dù vậy, khoảng cách giữa Brighton và đội xếp thứ 5 là Chelsea chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Sau nửa chặng đường của Ngoại hạng Anh 2025/26, Brighton vẫn đạt được mục tiêu mà họ đề ra từ đầu mùa, đó là duy trì vị trí an toàn ở nửa trên BXH. Bất chấp đội hình biến động vì chấn thương, "Chim mòng biển" vẫn không bị bỏ lại.

Vòng này, Arsenal sẽ đối đầu Liverpool. Man City cần giải quyết gọn Brighton trước khi đợi Liverpool níu chân Arsenal trên sân Emirates. Để làm được điều đó, Pep cần các học trò trở lại phong độ tốt nhất, đặc biệt là vị trí của Haaland. Haaland đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Na Uy chưa bao giờ tịt ngòi 4 trận liên tiếp và cùng chờ xem Haaland có giải cơn khát bàn thắng trước Brighton hay không.

Haaland rất "mắn" bàn khi đụng Brighton. Anh đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp gặp Brighton. Trước đội bóng đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 3 trận sân khách gần nhất như Brighton, hàng công của Man City, với đầu tàu Haaland, cần tìm lại cảm giác ghi bàn.

Phong độ, thành tích đối đầu Man City vs Brighton

Man City chưa thua trong 15 trận tiếp đón Brighton trên sân nhà (12 thắng, hòa 3). Tính riêng sân nhà, Brighton chính là con mồi ưa thích nhất của Man City tại Ngoại hạng Anh. Tính trong chuỗi 17 trận gặp Brighton, Man City đều ghi bàn . Chỉ có Brighton và Bournemouth là 2 CLB Man City nắm tỷ lệ thắng trọn vẹn 100% ghi bàn khi đối đầu.

Tuy nhiên, 3 lần gặp nhau gần đây, Brighton lại thắng 2 và hòa một trước Man City. Ở lượt đi, Man City thất thủ 1-2 trên sân Brighton sau khi Brajan Gruda ghi bàn thắng muộn.

Thông tin lực lượng Man City vs Brighton

Chấn thương tiếp tục giáng đòn nặng nề vào Manchester City trong trận gặp Chelsea, khi Ruben Dias và Josko Gvardiol lần lượt rời sân vì những vấn đề nghiêm trọng. Dias dự kiến phải nghỉ từ 4 đến 6 tuần do chấn thương gân kheo, trong khi Gvardiol có nguy cơ nghỉ hết mùa vì bị gãy chân nặng.

Hai cầu thủ này gia nhập danh sách vắng mặt vốn đã khá dài của Man City gồm Oscar Bobb, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Rayan Ait-Nouri (dự CAN 2025) và Omar Marmoush (CAN 2025). Tin vui duy nhất đến với Man City là Nico Gonzalez sẽ trở lại ở trận này.

Brighton thiếu Mats Wieffer, Carlos Baleba, Solly March, Adam Webster và Stefanos Tzimas. Charalampos Kostoulas nhiều khả năng tiếp tục đá chính, trong khi Danny Welbeck cũng sẵn sàng xuất trận.

Đội hình dự kiến Man City vs Brighton

Đội hình dự kiến Man City vs Brighton.