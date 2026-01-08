Nhận định U23 Australia vs U23 Thái Lan, 18h30 ngày 8/1: Khó cho 'Voi chiến'

TPO - Nhận định bóng đá U23 Australia vs U23 Thái Lan, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ vượt trội như U23 Australia, giành một điểm là mục tiêu thiết thực cho U23 Thái Lan.

Nhận định trước trận U23 Australia vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu cực khó tại VCK U23 châu Á 2026 khi sẽ đụng độ U23 Australia, U23 Trung Quốc và U23 Iraq. Đêm nay, đại diện khu vực Đông Nam Á chạm mặt "ông kẹ" Australia ngay trận ra quân. Giành được điểm trước U23 Australia sẽ là tiền đề quan trọng để người Thái đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng.

U23 Australia khởi động tốt cho chiến dịch U23 châu Á 2026. Ở hành trình vòng loại, đội bóng xứ chuột túi thắng 2 trận, hòa một, ghi tới 20 bàn và không thủng lưới. Hai trận đầu vòng bảng, U23 Australia hủy diệt Timor-Leste (6-0) và Bắc Mariana (14-0). Đến trận cuối, U23 Australia hòa Trung Quốc trong trận đấu thủ tục.

U23 Thái Lan chật vật giành vé vào VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng xứ chùa vàng cần đến bàn thắng phút bù giờ của Khamyok để ấn định chiến thắng trước U23 Malaysia, qua đó lên chuyến tàu muộn đến sân chơi châu lục. Trước VCK U23 châu Á, bước chạy đà của U23 Thái Lan cũng không tốt sau khi gục ngã ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Thawatchai không mất việc sau SEA Games 33, lý do bởi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không muốn xáo trộn đội tuyển U23 khi ngày khởi tranh VCK U23 châu Á đã cận kề. Song, phía trước HLV Thawatchai là mớ hỗn độn, với tinh thần suy sụp sau SEA Games 33 và lực lượng hướng đến giải U23 châu Á gặp nhiều biến động.

U23 Thái Lan mất 10 cầu thủ so với đội hình dự SEA Games 33. Trong số đó có nhân tố chủ chốt Yotsakorn Burapha. Các CLB Thái Lan đã không đồng ý "nhả chân" trụ cột ở 2 giải liên tiếp nằm ngoài lịch trình FIFA Days, do đó HLV Thawatchai phải triệu tập nhiều nhân tố mới và có ít thời gian lắp ghép đội hình gồm nhiều tân binh.

Bên phía U23 Australia, thầy trò HLV Vidmar đá giao hữu với U23 Hàn Quốc và U23 Croatia trước thềm VCK U23 châu Á. U23 Australia thắng cả 2 trận đó, nhìn chung sự chuẩn bị của họ trước chiến dịch lớn là trơn tru. Đây là thế hệ cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều với bóng đá Australia.

U23 Australia (trái) chơi tốt từ vòng loại.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Australia vs U23 Thái Lan

Trong lịch sử, Australia và Thái Lan gặp nhau một lần duy nhất tại giải U23 châu Á. Đó là chiến thắng 2-1 của Australia trước Thái Lan vào năm 2020. Hai trận gần nhất Thái Lan chơi tại U23 châu Á, họ toàn thua, không ghi bàn nào. Trong khi đó, Australia không ghi bàn trong 5 trận gần nhất tại VCK U23 châu Á. Trận gặp nhau vào tối nay là cơ hội để 2 đội "đổi vận", tìm lại niềm vui ở sân chơi U23 châu Á.

Thông tin lực lượng U23 Australia vs U23 Thái Lan

U23 Australia có đầy đủ lực lượng cho trận này. Đội hình U23 Thái Lan biến động mạnh khi nhiều trụ cột không góp mặt. Dựa trên đội hình của Thái Lan ở SEA Games 33, các ngôi sao của họ như Sanharrn, Boonlha, Inaram sẽ đá chính, là trụ cột của cả đội. Trong khi đó, các vị trí đá chính còn lại của U23 Thái Lan trước U23 Australia khó đoán vì HLV Thawatchai đang thử nghiệm nhiều vị trí.