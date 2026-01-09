Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ronaldo ghi bàn nhưng không cứu nổi Al Nassr rơi vào khủng hoảng

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, trận đấu hấp dẫn nhất vòng 14 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đã diễn ra. Al Nassr gặp Al Qadsiah vốn bị đánh giá yếu hơn. Nhưng đội bóng của Ronaldo đã thất bại trên sân nhà để rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

img-7809.jpg

Al Nassr từng thắng 11 trận liên tiếp ở giải vô địch quốc gia để dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thời gian gần đây họ bỗng sa sút nhanh chóng. 2 vòng gần nhất, câu lạc bộ này chỉ giành được 1 điểm. Áp lực đua tranh với Al Hilal khiến họ buộc phải thắng Al Qadsiah.

Hiệp 1 diễn ra với áp lực nghẹt thở từ đội chủ nhà áo vàng. Họ dứt điểm tới 9 lần, gồm 3 tình huống ăn bàn mười mươi. Tuy nhiên Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ tất cả. Sang hiệp 2, sức ép đã không được họ duy trì như trước.

Thay vào đó, đội bóng này để cho đối thủ tấn công nhiều hơn và những sai số ở hàng thủ Al Nassr cũng xuất hiện nhiều hơn.

img-7811.jpg
3 trận gần nhất Al Nassr chỉ có 1 điểm

Phút 51, thủ môn Al Aqidi phá bóng trúng người Quinones, tạo cơ hội cho cầu thủ này thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Chưa hết bàng hoàng thì phút 65, Al Nassr lại nhận bàn thua thứ 2.

Các hậu vệ đội chủ nhà để mất bóng trước vòng cấm, và Nandez đã trừng phạt họ với tình huống dứt điểm dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Trong thế trận khó khăn ấy, Ronaldo trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà. Phút 81 sau tình huống phạt đền, anh đã dứt điểm dễ dàng gỡ lại 1 bàn cho Al Nassr. CR7 chỉ cách cột mốc 1.000 bàn thắng 42 pha lập công.

Nhưng hơn 10 phút còn lại, anh cùng các đồng đội đành bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Họ rời sân với kết quả thua 1-2. Từ chỗ dẫn đầu bảng xếp hạng tuyệt đối, Al Nassr đã tụt lại với khoảng cách 4 điểm so với Al Hilal. 3 vòng gần nhất Ronaldo cùng các đồng đội thua tới 2 và hoà 1. Họ trải qua giai đoạn khủng hoảng nhất từ đầu chiến dịch. Nguy cơ trắng tay lại hiện về đối với Al Nassr.

Đặng Lai
#Bóng đá saudi Arabia #Ronaldo #Ronaldo ghi bàn #Cr7 #Al Qadsiah #Kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục