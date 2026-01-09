Ronaldo ghi bàn nhưng không cứu nổi Al Nassr rơi vào khủng hoảng

TPO - Rạng sáng nay, trận đấu hấp dẫn nhất vòng 14 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đã diễn ra. Al Nassr gặp Al Qadsiah vốn bị đánh giá yếu hơn. Nhưng đội bóng của Ronaldo đã thất bại trên sân nhà để rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

Al Nassr từng thắng 11 trận liên tiếp ở giải vô địch quốc gia để dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thời gian gần đây họ bỗng sa sút nhanh chóng. 2 vòng gần nhất, câu lạc bộ này chỉ giành được 1 điểm. Áp lực đua tranh với Al Hilal khiến họ buộc phải thắng Al Qadsiah.

Hiệp 1 diễn ra với áp lực nghẹt thở từ đội chủ nhà áo vàng. Họ dứt điểm tới 9 lần, gồm 3 tình huống ăn bàn mười mươi. Tuy nhiên Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ tất cả. Sang hiệp 2, sức ép đã không được họ duy trì như trước.

Thay vào đó, đội bóng này để cho đối thủ tấn công nhiều hơn và những sai số ở hàng thủ Al Nassr cũng xuất hiện nhiều hơn.

3 trận gần nhất Al Nassr chỉ có 1 điểm

Phút 51, thủ môn Al Aqidi phá bóng trúng người Quinones, tạo cơ hội cho cầu thủ này thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Chưa hết bàng hoàng thì phút 65, Al Nassr lại nhận bàn thua thứ 2.

Các hậu vệ đội chủ nhà để mất bóng trước vòng cấm, và Nandez đã trừng phạt họ với tình huống dứt điểm dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Trong thế trận khó khăn ấy, Ronaldo trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà. Phút 81 sau tình huống phạt đền, anh đã dứt điểm dễ dàng gỡ lại 1 bàn cho Al Nassr. CR7 chỉ cách cột mốc 1.000 bàn thắng 42 pha lập công.

Nhưng hơn 10 phút còn lại, anh cùng các đồng đội đành bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Họ rời sân với kết quả thua 1-2. Từ chỗ dẫn đầu bảng xếp hạng tuyệt đối, Al Nassr đã tụt lại với khoảng cách 4 điểm so với Al Hilal. 3 vòng gần nhất Ronaldo cùng các đồng đội thua tới 2 và hoà 1. Họ trải qua giai đoạn khủng hoảng nhất từ đầu chiến dịch. Nguy cơ trắng tay lại hiện về đối với Al Nassr.