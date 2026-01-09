CĐV Kyrgyzstan khen chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

TPO - U23 Việt Nam đã trải qua 90 phút vất vả nhưng nhờ bản lĩnh và một chút may mắn, đội tuyển đã giành chiến thắng quý giá trước U23 Kyrgyzstan. Chiến thắng này đã nhận được những lời ngợi khen từ chính CĐV đối phương.

Sau trận đấu, hàng trăm bình luận đã đổ về trang chủ LĐBĐ Kyrgyzstan. Trong đó, phần lớn các CĐV quốc gia Trung Á đều tỏ ra tiếc cho đội nhà, nhưng họ khẳng định rằng U23 Việt Nam thắng là xứng đáng khi đội đã đưa ra được những thay đổi chiến thuật hợp lý trong hiệp 2, điều mà U23 Kyrgyzstan không có được.

“HLV của tuyển U23 Việt Nam đã đưa ra chiến thuật đúng đắn. Các cầu thủ của chúng ta đã mệt mỏi vì phải chạy khắp sân. Họ có xu hướng thi đấu tùy tiện trong một vài thời điểm”, CĐV Kadyr Samiev bình luận.

Ý kiến này nhận được nhiều bình luận đồng tình. “Chúng ta chỉ chơi tốt ở hiệp 1. Sang hiệp 2 khi HLV của họ chỉnh sửa nhiều vị trí thì HLV của chúng ta không làm gì. Việc chúng ta thua 2 bàn dường như còn ít”, một fan khác lên tiếng.

Các bình luận này thực sự khách quan. Đúng là U23 Kyrgyzstan đã gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam nhưng họ chỉ duy trì lối chơi hứng khởi và hiệu quả ấy trong hiệp 1. Vào hiệp 2, gần như đối thủ Trung Á không tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào. Phần lớn những đường tạt của họ từ hai cánh vào đều rất vu vơ, dễ dàng cho Nhật Minh hay Hiểu Minh cản phá.

Với sự xuất hiện của Quốc Cường rồi sau đó là Công Phương, tuyến giữa U23 Việt Nam cầm bóng và triển khai bóng cũng tốt hơn. Từ chỗ bị bắn phá 13 lần ở hiệp 1, U23 Việt Nam chỉ còn chịu 7 cú dứt điểm từ đối phương với vẻn vẹn 1 trong số đó đi trúng đích. Nhờ những điều chỉnh kịp thời của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ đã giật lại tuyến giữa và tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Theo nhiều CĐV Kyrgyzstan, HLV của đội bóng Trung Á là Edmar Lacerda thì không làm được như vậy. Đó là lý do rất nhiều bình luận nhắm về phía ông Lacerda.

“HLV phải từ chức! Không có sự sáng tạo hay lối chơi nào cả! Tại sao lại tung Emir-Khanysh, một cầu thủ phòng thủ vào sân khi đội cần tăng cường lực lượng ở hàng tiền vệ và tuyến trên. Anh ta chỉ chạm bóng một lần trong 20 phút, và đó là một đường chuyền về! Số 8 Bekberdinov đáng lẽ phải bị thay từ lâu rồi. Anh ta lê lết trên sân, đôi khi thậm chí còn đi bộ! Chỉ có thủ môn Datsiev và Marlen là đáng được tôn trọng! Còn lại nên bị đuổi khỏi đội, cùng với toàn bộ ban huấn luyện!”, bình luận gay gắt đến từ fan tên Kubinski KA.

“Việt Nam chơi bản lĩnh và hiệu quả hơn hẳn. Các cầu thủ của chúng ta chỉ biết chạy vô hồn, thiếu kết nối và cũng thiếu ý tưởng. Chúng ta chỉ biết tạt bóng nhưng không pha bóng nào thành công”, CĐV tên Bekish Amanov chỉ trích đội nhà.