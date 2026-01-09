Nhận định U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam, 21h00 ngày 9/1: Mở toang cánh cửa tứ kết

TPO - Nhận định bóng đá U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam, lượt 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026, lúc 21h00 ngày 9/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, U23 Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với U23 Kyrgyzstan. Một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out cho “Những chiến binh sao vàng”.

Nhận định trước trận đấu

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn trước lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, gặp đối thủ U23 Kyrgyzstan lúc 21h ngày 9/1. Một chiến thắng ở trận này gần như đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, song đội bóng áo đỏ không được phép chủ quan.

U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu trong thế “còn gì để mất”. Sau thất bại 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Edmar Lacerda hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng Trung Á chịu tổn thất nặng nề về lực lượng khi tiền vệ quan trọng Arsen Sharshenbekov phải nhận thẻ đỏ ở trận ra quân, đồng nghĩa vắng mặt trận gặp U23 Việt Nam. Thiếu vắng “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa, Kyrgyzstan nhiều khả năng mất cân bằng và dễ bị khai thác những khoảng trống.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ và đang đạt phong độ cao. Ở trận gặp U23 Jordan, các tiền vệ kiểm soát bóng, triển khai nhịp độ trận đấu và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Các tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo đều chơi quyết tâm, thể hiện bản lĩnh vượt trội so với đối thủ. Sự trở lại của Thanh Nhàn sau chấn thương giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án tấn công, trong khi “cậu út” Lê Phát vẫn đang để lại dấu ấn ở lần đầu đá chính.

Về lối chơi, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật phòng ngự, kiểm soát tuyến giữa và tận dụng các tình huống cố định, đặc biệt là các quả phạt góc – điểm mạnh thường thấy của đội bóng áo đỏ. Nếu sớm có bàn thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ dễ dàng triển khai chiến thuật theo ý đồ, đồng thời gây sức ép lên đối thủ Trung Á đang thiếu nhân sự và tâm lý không ổn định.

Dù Kyrgyzstan vẫn đáng gờm với nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt, U23 Việt Nam với tinh thần hưng phấn, tổ chức tốt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm, mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò Kim Sang Sik tiến gần hơn đến tấm vé tứ kết U23 châu Á 2026.U23 Việt Nam quyết thắng U23 Kyrgyzstan: Mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026

Thông tin lực lượng

U23 Kyrgyzstan sẽ thiếu vắng tuyển thủ trụ cột Arsen Sharshenbekov do bị thẻ đỏ trong trận gặp U23 Saudi Arabia, đây là tổn thất không nhỏ cho đội bóng Trung Á.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cơ bản có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, không có sự vắng mặt đáng kể nào.

Đội hình dự kiến U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Merk, Almazbekov, Murzkhmatov. U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiếu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Đình Bắc, Lê Phát. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-2 U23 U23 Kyrgyzstan