Tại sao U23 Việt Nam được hưởng phạt đền nhưng Kyrgyzstan thì không?

TPO - Tranh cãi xảy ra ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan khi trọng tài đưa ra hai quyết định trái ngược trong các tình huống tương tự nhau.

Tối 9/1, U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1. Giống như trận đấu với U23 Jordan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sớm vượt lên dẫn trước ở phút 19 nhờ phạt đền. Chỉ khác lần này người dứt điểm không phải Đình Bắc mà là Khuất Văn Khang.

Từ tình huống đá phạt góc của U23 Việt Nam, Quốc Việt sút bóng không thành, nhưng sau đó, các cầu thủ áo đỏ vẫn nhanh chân giành bóng và khiến hậu vệ U23 Kyrgyzstan phạm lỗi. Trọng tài lập tức thổi còi khi hậu vệ áo trắng sút trượt bóng và sút thẳng vào chân Lê Phát.

Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan không hài lòng với quyết định này, bởi lẽ trước đó họ không được hưởng phạt đền ở pha bóng gần tương tự. Ngay ở phút thứ 5, trung vệ U23 Việt Nam - Hiểu Minh mắc sai lầm khi thiếu tập trung và sút thẳng vào chân đối thủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trọng tài chính và tổ VAR đã đúng, bởi lẽ bản chất hai tình huống này khác nhau. Hiểu Minh đang kiểm soát bóng và phá trượt vì tiền đạo U23 Kyrgyzstan chiếm vị trí. Ở pha bóng này, cầu thủ áo trắng chưa làm chủ được trái bóng và không tạo ra ưu thế tấn công giống như Lê Phát.

Nếu tiền đạo U23 Kyrgyzstan đẩy được trái bóng xuống vị trí có thể dứt điểm như Lê Phát, trọng tài chắc chắn sẽ thổi còi. Cần biết rằng vòng chung kết U23 châu Á 2026 có VAR, và những tình huống tranh cãi đều được tổ trọng tài video kiểm tra rất kỹ.