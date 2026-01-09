Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nguyễn Hiểu Minh, điểm nổ của các pha bóng chết

Thanh Hải
TPO - Tất cả đã nói về các tình huống cố định, thứ vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam. Và khi đề cập đến những pha bóng đó không thể không nhắc tới Hiểu Minh. Trung vệ 21 tuổi, với chiều cao, kỹ năng không chiến, dứt điểm và trí thông minh, đã khiến những quả đá phạt trở nên nguy hiểm, sau đó chính anh biến chúng thành bàn thắng.

z7403842302514-7dbdf89a659a96c34d1894b816b147ad.jpg

Trước khi ghi bàn thắng vào lưới U23 Jordan ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026, vào 4 tuần trước, Hiểu Minh là người đánh đầu tung lưới U22 Malaysia, mở màn cho chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Tình huống đó, xuất phát từ quả phạt góc, anh sớm chiếm thế chủ động và luôn ở phía trước hậu vệ theo kèm, để khi quả bóng bay tới từ chân Đình Bắc, chỉ cần rướn người và lắc đầu, bàn thắng đã được ghi.

Xa hơn một chút, hồi tháng 7/2025, Hiểu Minh cũng ghi dấu ấn trong hành trình đăng quang ở Giải vô địch U23 Đông Nam Á với cú đúp trong trận thắng U23 Lào 3-0. Đầu tiên là tình huống chọn vị trí chuẩn xác và chiếm lĩnh không gian sau quả phạt góc của Văn Khang, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp theo, cũng từ pha đá phạt góc của Văn Khang nhưng ở cánh đối diện tạo nên một tình huống lộn xộn, Hiểu Minh quyết định lùi lại phía sau và chờ đợi cơ hội. Khi Minh Phúc chuyền ra, anh lập tức tung ra cú sút bằng chân phải tung nóc lưới.

afc-u23-asian-cup-2026-match-1.jpg
Hiểu Minh ăn mừng bàn thắng ghi được ở trận ra quân gặp U23 Jordan. (Ảnh: AFC)

Dứt điểm bằng đầu, bằng chân phải và tới trận gặp U23 Jordan là cú đệm bóng chuẩn xác bằng chân trái, có thể thấy Hiểu Minh sở hữu bộ kỹ năng vô cùng toàn diện để trở thành nhân tố tối quan trọng trong các bài đá phạt cố định.

Đó có thể là quả đá thẳng vào khu vực giữa cầu môn, hoặc là tình huống dàn xếp để tận dụng sự xô lệch của hàng thủ đối phương, cũng có thể lôi kéo các hậu vệ và tạo khoảng trống cho Hiểu Minh đột nhập như đã làm trước U23 Jordan.

Không chỉ đóng vai trò điểm nổ ở vòng cấm phía bên kia, Hiểu Minh còn làm tốt nhiệm vụ lá chắn trong vòng cấm đội nhà, mà nhiều tình huống phòng ngự của anh có giá trị không khác gì bàn thắng.

afc-u23-asian-cup-2026-match.jpg
Hiểu Minh có tới 4 lần chặn đứng các cú sút của cầu thủ đối phương. (Ảnh: AFC)

Sau lượt trận đầu tiên, với 9 tình huống, Hiểu Minh là cầu thủ có nhiều pha phá bóng giải nguy thứ 5 giải đấu. Ngoài ra anh còn có 1 tình huống cắt bóng quan trọng, 3 lần thu hồi bóng, 4 lần chặn đứng cú sút của đối phương, thành công 100% các pha tranh chấp tay đôi và không chiến. Chưa hết, Hiểu Minh cũng thực hiện 43 đường chuyền với độ chính xác 79,1% và 39,5% số đường chuyền là hướng lên phía trước.

Đó là lý do HLV Kim Sang-sik nói rằng, mọi cầu thủ ở trận ra quân đều chơi xuất sắc, nhưng ông dành tặng những lời khen và điểm số cao nhất cho hàng phòng ngự, bao gồm Hiểu Minh.

Tất nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc cũng mong đợi các học trò sẽ tiếp tục tạo nên màn trình diễn đẹp mắt khác ở trận gặp U23 Kyrgyzstan, và Hiểu Minh một lần nữa tỏa sáng ở cả hai khu vực, trước cầu môn Trung Kiên cũng như khu cấm địa đối thủ.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
