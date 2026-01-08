Tiền vệ Thái Sơn U23 Việt Nam: 'Thầy Kim chỉ đạo chúng tôi phải luôn hướng về phía trước'

TPO - Mặc dù các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh, nhưng tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết, anh cùng đồng đội luôn ra sân với hơn 100% khả năng và tuân thủ chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik phải luôn hướng về phía trước.

Ảnh: Tedtran TV

U23 Việt Nam đã bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn, với chiến thắng hoàn hảo trên mọi khía cạnh trước U23 Jordan, từ chiến thuật đến tinh thần cùng sự hiệu quả.

Trở lại sân tập sau thắng lợi, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết anh cũng như toàn đội đang vô cùng phấn chấn và tràn đầy cảm hứng. Tuy nhiên, chàng trai 22 tuổi đang khoác áo Thanh Hóa cũng cho biết, các cầu thủ sớm lấy lại sự tập trung và giữ đôi chân trên mặt đất.

"Hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi coi đó là động lực để hướng đến các trận tiếp theo", Thái Sơn chia sẻ, "Như chúng ta đã biết, các đối thủ ở giải đấu này đều rất mạnh, cả về thể chất lẫn đẳng cấp đều khác hẳn những đội mà chúng tôi đã đối đầu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á hay SEA Games 33. Chính vì vậy toàn đội luôn xác định ra sân phải thi đấu với hơn 100%, thậm chí 150% khả năng".

Trong trận đấu với U23 Jordan, Thái Sơn cùng đồng đội thực sự đã làm điều đó khi chạy không ngừng và kiểm soát hoàn toàn trận đấu, khiến đối thủ luôn trong trạng thái bị động, trước khi rơi vào bế tắc. Theo tiền vệ từng có 13 lần khoác áo ĐTQG, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo các học trò, đặc biệt là những người chơi ở tuyến giữa "phải chơi bóng thật nhanh và luôn hướng về phía trước". Tất cả đã tuân thủ đấu pháp này và thi đấu đầy tự tin, không sợ hãi, cuối giành thắng lợi chung cuộc.

"Riêng cá nhân tôi, tôi chưa hài lòng lắm với màn trình diễn của mình khi có một số tình huống còn chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện ở các trận đấu tới", Thái Sơn nói với thái độ cầu tiến và sẵn sàng học hỏi từ các sai sót để bản thân tốt hơn, qua đó giúp đội bóng đạt kết quả tốt nhất.

"Ở trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan tới đây, mục tiêu của U23 Việt Nam không gì khác là tạo nên một trận đấu hay và giành trọn 3 điểm, qua đó sở hữu tấm vé vào tứ kết", anh tuyên bố đầy chắc chắn.